C’est gâté chez Sonko ! ses dernières révélations font pschitt…

Qui va arrêter Ousmane Sonko ? Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu un véritable danger pour la stabilité du pays. Mais aussi pour lui-même. Le leader de l’opposition radicale continue de nager dans le monde des complots et des tentatives d’assassinat. Une attitude irresponsable qui risque de plonger le Sénégal dans le chaos. Noyé par Idrissa Seck, Sonko se lance dans son jeu favori : les accusations infondées.

Les résultats des analyses du liquide versé sur le leader de Pastef, lors de son accrochage avec les forces de sécurité, sont connus. Selon Ousmane Sonko, « les résultats confirment bien la tentative d’assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des forces de défense et de sécurité ». Sur sa page Facebook, le maire de Ziguinchor ne donne pas les détails de ces résultats. « Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d’une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d’autres », a-t-il promis. Avant d’annoncer des poursuites judiciaires.

Une fois de plus Sonko vient de rater le coche. Pour un homme qui aspire à diriger le Sénégal, Sonko n’est pas intelligent. Dans cette publication, il accuse directement les forces de défense et de sécurité d’une tentative d’assassinat sur sa personne. Si réellement Sonko était malin, il aurait été en mesure de donner des preuves de ce qu’il affirme. L’assassinat politique ne fait pas partie des pratiques au Sénégal. Quand bien même si c’était le cas, il n’y aurait pas échappé.

Le leader du Pastef…un mythomane dangereux !

Avec tous les moyens dont dispose l’Etat comment pourrait-il rater un tel coup. Ce communiqué de Sonko est plus léger qu’une plume. Quand des analyses révèlent des résultats aussi graves, il n’aurait pas hésité à donner le nom de la substance qui a failli l’envoyer au ciel. Mieux, le laboratoire qui a fait les analyses n’est pas invisible quand même. Pourquoi Sonko ne dit-il pas aux sénégalais le nom du laboratoire qui a confirmé la tentative d’assassinat ?

À force de crier au complot, il vient de condamner le patriote Yarga Sy. Il est la seule personne interpellée dans cette affaire. Si comme le dit Sonko quelqu’un a tenté de le tuer, Yarga risque d’en payer le prix fort. En faisant une sortie pareille, Sonko confirme qu’il nage dans le mensonge. Aucune personne dotée de raison ne croirait à de telles explications à dormir debout. La mort de Sonko n’a aucun bénéfice pour le régime. Au contraire, elle pourrait être la principale cause d’un soulèvement populaire. Fort heureusement, les sénégalais ne sont plus dupes.

Ce comportement du leader de Pastef n’étonne personne. Ousmane Sonko est une véritable catastrophe pour le Sénégal. Toute sa politique est basée sur des complots imaginaires. L’homme cherche par tous les moyens à lancer sa révolution. Malheureusement, c’est un échec total. Les jeunes refusent les appels mortels de Sonko. Ajouté au come-back inattendu de Idrissa Seck, le patriote en chef est obligé de trouver des voies et moyens pour revenir au-devant de l’actualité.

Tous ces droits de l’hommiste et les donneurs de leçons doivent demander à Sonko d’arrêter de jeter le discrédit sur les institutions. Ce n’est pas en se mettant à dos la magistrature, la police et la gendarmerie qu’il sera le cinquième chef de l’Etat. Un menteur chronique qui se sent obligé de se rendre victime dune tentative d’assassinat imaginaire pour essayer de reprendre sa place perdu dans l’actu à cause de Idrissa Seck.

Son « Nemmeeku Tour lancé depuis Ziguinchor n’a eu aucun effet, alors il ressort encore cette tentative d’assassinat pour essayer d’occuper la UNE des journaux écrits et en ligne. Peine perdue car cette info truffée de mensonge est encore passée inaperçue. Sonko n’a plus la côte, alors il cherche le buzz pour faire l’actu.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru.sn