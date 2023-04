Exclusivité ! La revanche Abdoulaye Daouda Diallo sur Idrissa Seck

Comme par un coup du hasard, les chemins de Idrissa Seck et de Abdoulaye Daouda Diallo se sont de nouveau croisés après l’épisode de mai 2003.

En effet, c’est le désormais ex directeur de cabinet du président Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo qui remplace le président du parti Rewmi Idrissa Seck au poste de président du conseil économique social et environnemental (CESE).

Les deux hommes ont une fois dans leur passé eu des problèmes lorsqu’à l’époque où le président Abdoulaye Wade était aux commandes de la République, Idrissa Seck alors puissant Ministre d’état, directeur de cabinet du président, promu premier Ministre en remplacement de Mame Madior Boye le 04 novembre 2002. La suite de l’histoire est une véritable tentative d’extorsion de fonds. Suivez la confrontation entre Idrissa Seck et Abdoulaye Daouda Diallo raconté parle défunt Christian Salvy ancien DG de Dakar Dem Dikk.

« Très puissant et très influent dans l’appareil d’état, l’actuel président du parti Rewmi est allé voir Abdoulaye Daouda Diallo, alors directeur général de la Lonase pour lui mettre la pression et lui intime l’ordre de mettre à sa disposition une cagnotte car à cette époque, la société était perçue comme une véritable vache à lait. Idrissa seck voulait une caisse noire alimentée par la Lonase.

Abdoulaye Daouda Diallo, ancien directeur financier de la société Dakar Dem Dikk en financier averti et ayant conscience des conséquences futures d’une telle pratique qui pourrait entacher sa gestion à la tête de la boîte, n’a pas donné une suite favorable à la demande de Idrissa Seck.

Ce dernier, très en colère, va user de son influence auprès du président Abdoulaye Wade pour lui demander tout simplement de le limoger. Et Wade sans arrière-pensée allait céder à la requête et c’est Baïla Wane qui le remplace au poste. Avec lui, Idrissa Seck va sans nul doute faire valoir ses intérêts et ses caprices d’argent.

Au moment où la guerre froide faisait rage au sein du Parti démocratique sénégalais entre Idrissa Seck et Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo a choisi de se ranger du côté Macky Sall qu’il n’a plus quitté jusqu’à ce que ce dernier accède au pouvoir en 2012. » Récit de Christian Salvy, ancien DG de Dakar Dem Dikk décédé en novembre 2012.

Cheminant avec le président Macky Sall depuis les premières heures, Abdoulaye Daouda Diallo a successivement occupé le poste de Ministre Délégué auprès du Ministre de l’économie et des Finances chargé du Budget d’avril 2012 à septembre 2013. Il est ensuite Ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique de septembre 2013 à 2017. Il est ensuite Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestre et du Désenclavement de septembre 2017 à avril 2019.

Avec les derniers développements de la vie politique du Sénégal, Abdoulaye Daouda Diallo est nommé Président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) en remplacement de Idrissa Seck, celui-là même qui l’avait fait virer par Wade il y a de cela 20 ans.

Un remplacement au parfum de revanche si l’on remonte le temps où par la magie d’un homme d’état qui se distinguait toujours par son influence, son arrogance pour écraser politiquement parlant tout ce qui n’obéissait pas à ses ordres où ne cédait pas à ses caprices.

L’actuel maire de la commune de Boké Dialloubé connu pour son calme olympien vient de voir sa fidélité et son engagement aux côtés du président Macky Sall récompensés.

A quelques encablures de l’élection présidentielle, Idrissa Seck a préféré se séparer du président Macky Sall et de la coalition Benno Bokk Yaakar afin de déclarer sa candidature en 2024. Une rupture qui a permis à Abdoulaye Daouda Diallo qui le remplace prend ainsi du galon et continue de cheminer avec le président Macky Sall.

