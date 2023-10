Chine : 1000 chats à l’abattoir pour être vendus comme de la viande de porc

La police chinoise a sauvé environ 1000 félins destinés à l’abattoir. Leur viande devait ensuite être vendue comme étant du porc ou du mouton.

C’est un commerce illicite qui vient en partie de prendre fin en Chine. Plusieurs médias affiliés à l’État révèlent en effet que, suite à une dénonciation de défenseurs des droits des animaux au début du mois, un camion transportant environ un millier de chats vers l’abattoir a été intercepté. L’affaire a eu lieu dans la province chinoise du Jiangsu, dans l’est de la Chine.

Des chats vendus illégalement pour leur viande

Selon le média affilié à l’État, The Paper, sans cette intervention, la viande des petits félins aurait ensuite probablement été expédiée vers le sud du pays, pour être vendue sous forme de brochettes de porc et d’agneau ainsi que de saucisses – suscitant de nouvelles inquiétudes en matière de sécurité alimentaire. Selon le rapport, cette affaire aurait pu rapporter aux trafiquants jusqu’à 20500 dollars (environ 19400 euros).

Le journal rapporte que les défenseurs des droits des animaux « ont d’abord remarqué un grand nombre de caisses en bois clouées transportant de nombreux chats près d’un cimetière. Ils ont patrouillé dans les rues pendant six jours et lorsque le camion a commencé à transporter les chats vers l’abattoir, ils sont intervenus et ont appelé la police ».

Selon Gong Jian, un des activistes cité par le média, les trafiquants pouvaient espérer vendre une livre (0,45 kg) de viande de chat pour environ 4 dollars (3,78 euros) en les faisant passer pour du mouton et du porc. Chaque chat pèse environ quatre à cinq livres (entre 1,8 et 2,3 kg) après avoir été traité. De plus, ce n’est pas, selon lui, la première fois que des activités similaires sont découvertes.

D’autres militants auraient ainsi mis fin à des trafics similaires dans le Guangdong, une province du sud de la Chine. « Certaines personnes feront tout ce qu’il faut parce que c’est rentable », a-t-il déclaré au journal.

Quant aux chats retrouvés dans le camion, ils ont depuis été envoyés dans un refuge situé à proximité. En revanche, l’enquête ne précise pas s’il s’agit d’animaux errants ou de compagnie, ni si des arrestations ont déjà eu lieu.

Source geo