Le candidat Amadou Ba est foutu…Diourbel, Mbacké et Touba vont le « tuer »

Le candidat Amadou Ba voit ses chances de gagner la présidentielle du 25 février 2024, au 1er tour, s’amenuir. Les départements qui devraient lui offrir la victoire présentent des faiblesses qui peuvent freiner sa marche triomphale vers le Palais. Les responsables politiques de la mouvance présidentielle des départements de Diourbel et Mbacké-Touba sont en train de biaiser les sondages qui présentent Amadou Ba comme le favori de la course. La bande à Fatou Diané de Diourbel et Gallo Ba de Mbacké compromettent sérieusement l’ascension du candidat de Benno.

La victoire d’Amadou Ba au 1er tour de la présidentielle a été longtemps évoquée au plus haut sommet tant Macky Sall a balisé le terrain pour son dauphin en mettant à l’écart certains candidats sérieux. Ousmane Sonko qui présentait le plus gros danger, du fait de ses errements et ses erreurs qui l’ont conduit dans des déboires judiciaires, a été pris sans aucun management et jeté en prison comme un malpropre, Karim incertain et Khalifa Sall diminué, les chances d’Amadou Ba de remporter le scrutin au 1er tour étaient envisageables.

Mais c’était sans compter avec l’incompétence de certains ministres et hommes politiques des départements de Diourbel et Touba-Mbacké qui sont des zones qui contiennent le plus grand nombre d’électeurs au Sénégal après Dakar. C’est dire qu’il y a beaucoup de choses à faire au sein de Benno Bokk Yaakaar pour espérer vaincre dans toute la région de Diourbel. Cependant, il existe du chemin à faire d’ici février 2024 qui n’est pas si loin.

Amadou Ba doit recadrer la ministre Fatou Diané qui traîne les pieds à Diourbel. La ministre Fatou Diané de Diourbel et son époux Moustapha Guèye sont vomis par les élus du département de Diourbel. Le couple a du mal à se faire admettre au sein du département de Diourbel. Ce couple est trop éloigné des préoccupations des populations de Diourbel. Ce qui leur coupe des populations et même des principaux responsables de Benno Bokk Yaakaar.

Vous voulez la preuve ? Une réunion a été convoquée par Moustapha Guèye, époux de la ministre Fatou Diané, qui prétend porter un message du candidat Amadou Ba aux maires locaux. Cependant, un seul maire a été aperçu dans la salle sur les 12 que compte le département. Ce qui est curieux. Quand on sait qu’il prétend être porteur d’un message du candidat de la mouvance présidentielle. En cette circonstance normalement, tous les maires de la zone membres de Benno Bokk Yaakaar devaient répondre à l’appel.

Face à cette situation, la Ministre Fatou Diané a tenté de rattraper les choses en contactant personnellement les maires absents. Cependant, sa démarche a été un fiasco total, car les maires lui ont opposé un refus catégorique. Il semblerait que sa longue absence de contact avec ces élus locaux ait créé un malaise entre elle et les responsables de l’APR.

Du côté de Mbacké, Gallo Ba ne fait plus l’unanimité. Gallo Ba est accusé par les Mbackois de réduire les chances du candidat Amadou Ba. L’espoir que les populations de Mbacké avaient en choisissant Gallo Ba comme maire s’est affaissé comme un château de carte et s’est transformé en désespoir. Une fois installé dans ses fonctions de maire de Mbacké, Gallo Ba a montré son véritable visage aux populations.

Gallo Ba a véritablement déçu les populations de Mbacké. Tout le monde s’attendait qu’il ait une véritable rupture dans la façon de gérer les affaires à la mairie de Mbacké. Gallo Ba avait tant tiré sur ses prédécesseurs à la tête de la mairie de Mbacké, les accusant d’incompétents. Malgré ses nombreuses professions de foi, Gallo Ba qui n’a pas encore bouclé deux ans à la tête de la mairie de Mbacké, déçoit fortement.

A Touba, le candidat Amadou Ba n’a aucune chance. Touba est le fief du candidat libéral, Karim Wade. Les chances de BBY à Touba sont minimes. Et pour cause, le ministre conseiller Abdou Lahad Mbacké Gainde Fatma ne mouille même pas le maillot. Lui qui est chargé de coordonner la coalition Benno dans la cité religieuse, n’a jusqu’à présent posé le plus petit acte pour les parrainages encore moins une sorte de remobilisation des troupes en vue de la prochaine présidentielle.

Cheikh

Abdou Lahad Mbacké ne s’est jamais montré à la hauteur de la mission qui lui est confiée à Touba où Benno Bokk Yaakaar a maintenant l’habitude de perdre depuis les dernières élections. La coalition présidentielle compte sur Abdou Lahad Mbacké pour remobiliser les troupes avec les moyens qui sont mis à sa disposition, seulement il semble ne pas être à la hauteur de la tâche.

Résultat des courses. Seul Aliou Sylla dit Baye Alla, membre du HCCT et Madame Amy Mbacké, la DAGE du Ministère des Affaires étrangères, essayent de tenir le flambeau. Mais, malgré tous leurs engagements, que peuvent-ils faire faute de moyens. Malgré cet inconvenient, ils font cependant tout pour faire atteindre au candidat Amadou Ba, un nombre record de parrains à Touba et l’aider à l’emporter l’élection présidentielle à Touba.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn