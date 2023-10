Le jeu dangereux de Macky Sall et Ousmane Sonko

La rivalité entre le Président Macky et Ousmane Sonko n’est plus un secret pour personne. Envoyé en prison, le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue de hanter le sommeil du locataire du Palais. Ce qui a fait naître une véritable adversité entre les deux leaders ennemis. Une adversité qui ne sera pas sans conséquence si on n’y prend pas garde. Car ils sont en train de mettre la République en danger.

Le cas Ousmane Sonko est devenu un véritable casse-tête pour le président Macky Sall. Depuis son arrivée en politique, le maire de Ziguinchor en a fait voir des vertes et des mûres au régime en place. Avec une opposition très hostile au système, le patriote en chef a réussi à s’imposer comme le chef. Malheureusement, il a voulu voler près du soleil. Délaissant complètement la politique, il a pris pour cible l’État. Ce qui l’a conduit à son emprisonnement. Et même derrière les barreaux, il trouve le moyen de faire parler de lui. Un jeu du chat et de la souris devenu dangereux.

L’on semble être face à une comédie politico-judiciaire. Ousmane Sonko a voulu jouer au plus fort avant de se heurter à plus puissant que lui. Maintenant qu’il est au fond du gouffre, sans aucune aide, il a opté pour un suicide. Au lieu de faire face à ses erreurs comme ses autres camarades de parti, il s’est lancé dans une grève de la faim perdue d’avance. Lui-même est conscient qu’il ne peut tordre la main aux autorités. Par conséquent, cette diète n’a aucune chance d’aboutir. Tout ce qu’il va gagner c’est une santé détériorée et rien d’autre.

Mais à bien y voir clair, Ousmane Sonko semble vouloir se sacrifier pour déclencher de nouvelles scènes d’émeutes. C’est la seule explication à cet entêtement qui ne dit pas son nom. Ce qui doit pousser le pouvoir à mettre fin à cette comédie judiciaire. L’Etat doit définitivement mettre fin à l’affaire Mame Mbaye Niang. Mais aussi le dossier relatif au verdict rendu par le Tribunal de Ziguinchor. Tous ces dossiers clôturés, le leader de l’opposition radicale saura qu’il a épuisé toutes les voies de recours qu’il avait. Ainsi, il pourra, peut-être, accepter sa condition de détenu.

Malheureusement, les choses sont loin d’être aussi facile qu’elles ne le paraissent. À force de suivre les caprices de Sonko, l’Etat s’est embourbé dans ses enfantillages. Régler l’affaire Sonko ne sera pas tâche aisée pour le régime. Le garder en prison, dans sa situation actuelle, va pousser ses partisans à se rebeller. Même s’ils ont du mal à reprendre la rue, ils leur restent les réseaux sociaux pour se faire entendre. Ils sont en train de peindre un sombre tableau du régime de Macky Sall. Et cela raisonne fort à l’international.

Et si par malheur le maire de Ziguinchor venait à décéder en prison, ce sera fini du Sénégal tel que nous le connaissons. Les forces tapies dans l’ombre pourraient avoir l’élément déclencheur tant attendu. Ce qui risque de plonger le pays dans une spirale de violence sans fin. Sous un autre angle, l’Etat ne peut pas envisager une libération du patriote en chef. Avec toutes les erreurs qu’il a commises, c’est l’intégrité de la République qui est en jeu.

Libérer Ousmane Sonko dans le contexte actuel ne sera pas sans conséquences. Le leader de Pastef est vu comme le principal responsable des malheureux événements qui ont coûté la vie à une trentaine de jeunes. Le patriote en chef a accentué son discours sur la défiance de la République. Il a attaqué la justice. Il s’en est pris au Président de la République.

Sonko a insulté les juges et les magistrats. Des sorties qui ont motivé la saisine du Procureur. Qui le poursuit pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol.

Rien que pour ces chefs d’accusation, Ousmane Sonko risque de ne bénéficier d’aucune liberté provisoire. Autre fait qui rend impossible la libération de Ousmane c’est le fait que sa sortie provoquera un précédent dangereux. Libérer un détenu parce qu’il a entrepris une grève de la faim reviendrait à pousser tous les détenus à faire pareil. Et l’Etat sera face à un problème indescriptible. Quoi qu’il en soit, le maire de Ziguinchor devrait assumer sa situation. Car des leaders comme Khalifa Sall et Karim Wade sont passés par la case prison sans broncher.

Quoi qu’il en soit, cette querelle de borne fontaine doit prendre fin une bonne foi pour toute. Le Sénégal ne se limite pas à Ousmane Sonko et à Macky Sall. Ces deux leaders sont devenus le véritable frein au développement de notre pays.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru