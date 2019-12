C’est la peur au ventre que Christine Kelly assure ses journées de travail. Menacée de mort, la journaliste et chroniqueuse peut compter sur un élan de solidarité de la part de nombreuses associations. Au total, elles sont 70 à avoir lancé un appel à Emmanuel Macron.

Christine Kelly n’en peut plus. Depuis quelque temps, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et présentatrice de Face à l’info sur CNews fait l’objet de menaces de mort. Une situation devenue ingérable pour la journaliste qui a brisé le silence sur son compte Twitter. « J’ai beaucoup encaissé. Je ne tolère aucune volonté de blesser, gratuitement », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux, avant de raconter son calvaire : « Qui a déjà survécu à des mois ou semaines de menaces de mort en travaillant ? Merci pour vos témoignages. Ça peut aider. »

Vivement critiquée pour ses prises de position dans TPMP ou encore en raison de sa collaboration avec Eric Zemmour sur CNews, Christine Kelly a pu compter sur le soutien de Marlène Schiappa. « Chère Christine, avez-vous déposé plainte ? C’est inadmissible cette situation et pas tenable psychologiquement, pour personne », lui avait répondu la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Et depuis quelques jours, l’ex-membre du CSA est aussi épaulée par de nombreux internautes et personnalités politiques.