Une mère de famille s’est vue refuser l’accès à un vol EasyJet entre Malaga et le Royaume-Uni en raison de sa tenue, jugée provocante par plusieurs passagers ainsi que le personnel de bord, rapportent des médias britanniques.

Harriet Osborne, une mère de famille britannique âgée de 31 ans, a été expulsée d’un vol EasyJet en raison de sa tenue, une blouse en dentelle transparente avec un large décolleté jugée trop révélatrice par le personnel de bord, et par conséquent incompatible avec la philosophie de la compagnie. Une hôtesse a interpellé la jeune femme à sa montée dans l’avion pour lui dire qu’elle ne pouvait pas voyager habillée de la sorte.

Comme le révèlent plusieurs médias britanniques, dont The Sun et The Mirror, Harriet, maman de deux enfants et maquilleuse professionnelle, qui devait rentrer au Royaume-Uni depuis l’aéroport de Malaga (Espagne), a voulu se couvrir avec le pull de son compagnon après une première remarque d’une hôtesse. Un effort qui n’aura pas suffi à convaincre le personnel de bord, qui a pris la décision de débarquer la jeune femme après avoir reçu plusieurs plaintes de passagers qui trouvaient cette tenue provocante.

« J’étais choquée. C’était tellement sexiste »

« L’équipage était épouvantable, je me suis sentie mal. Cette hôtesse de l’air m’a prise à partie devant l’aviontout entier et m’a dit que je n’étais pas autorisée à rester en portant ce haut. Après, je m’étais couverte mais cela n’a rien changé. On m’a escortée hors de l’avion. J’étais choquée. C’était tellement sexiste », explique-t-elle dans une interview accordée au Sun et retranscrite en français par nos confrères de 7sur7.

Son de cloche différent du côté d’EasyJet, qui a réagi à l’affaire dans les colonnes du Sun : « Après quelques plaintes, notre équipage a demandé à la passagère de porter un vêtement supplémentaire. Cependant, la femme s’est montrée agressive contre l’un de nos employés. Nous ne tolérons aucun comportement abusif ou menaçant envers notre personnel. »