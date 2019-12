Alors que la fin de l’année approche, les classements affluent de toutes parts. Parmi ces tops, celui des chanteurs ayant été les plus écoutés est toujours très attendu. Pour cette décennie, une chanteuse a réussi à se hisser parmi les hommes. Chapeau !

Elle n’en revient pas, elle fait partie des 5 artistes ayant été les plus écoutés en 10 ans. Une performance à laquelle cette jeune chanteuse de 26 ans ne s’attendait pas. Pourtant, la jeune artiste a débuté sa carrière en 2009 et a depuis enchaîné les succès.

“Je continue de relire pour être sûre que c’est bien ce que je crois” écrit la jeune femme sur son compte officiel Instagram. Et pourtant, en créant un véritable mythe autour de ses looks, très inspirants, la chanteuse s’est installée dans le paysage musical très rapidement. Vous avez deviné de qui on parle ? Oui ? L’unique femme du Top 5 des artistes les plus écoutés de cette dernière décennie n’est autre qu’Ariana Grande !

Elle est la quatrième artiste de ce classement et devance chez les femmes Rihanna, Taylor Swift, Sia et Beyoncé.