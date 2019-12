Le PSG et le Rwanda signent un partenariat pour trois ans

Le PSG dans les pas des Gunners. Comme Arsenal avant lui, le club champion de France a annoncé mercredi la signature d’un partenariat avec le Rwanda pour les trois prochaines saisons. « La communauté du Paris Saint-Germain et le monde entier auront le plaisir de découvrir un pays dont la beauté est à couper le souffle, un pays doté d’une créativité sans limite, d’un environnement moderne et de productions Made in Rwanda exceptionnelles, le tout à travers des formats de communication originaux. Cette alliance reflète également l’esprit d’ouverture et la volonté du Rwanda d’établir de nouveaux partenariats d’affaires, français et étrangers », peut-on lire dans un communiqué officiel du PSG. Basé sur trois piliers (une synergie culturelle et artistique, un engagement commun vers l’excellence et le développement du football), cet accord verra les deux signataires mettre en commun leurs atouts, « la vision à long terme du Rwanda [correspondant] à l’engagement du Paris Saint-Germain envers la jeune génération ».

Concrètement, des joueurs de l’équipe première et des légendes du PSG partiront à la découverte du Rwanda pour vivre des expériences inoubliables qu’ils partageront avec plus de 70 millions de fans du club sur les réseaux sociaux, la marque Visit Rwanda sera présente au Parc des Princes et comme sponsor maillot secondaire, des thés et cafés du Rwanda seront servis au stade, tandis qu’une Semaine du Rwanda à Paris sera organisée afin de promouvoir le Made in Rwanda. « Nous avons hâte de concrétiser les nombreuses opportunités de commerce et d’échanges créatifs entre la communauté du PSG et le Rwanda. Nous sommes impatients de faire découvrir aux supporters parisiens le Rwanda d’aujourd’hui – un pays moderne et ambitieux, qui a beaucoup à offrir au monde », a indiqué Clare Akamanzi, directrice de l’Office du Développement du Rwanda. Ce partenariat constitue indirectement une victoire diplomatique pour le « soft power » qatarien, même si l’émirat propriétaire du PSG n’est jamais expressément mentionné dans le communiqué officiel.