Circulation : Les accidents coûtent 74 milliards à l’économie

Chaque année, au moins 4.000 accidents sont notés au Sénégal, causant 600 morts et plus de 74 milliards FCFA perdus en dégâts matériels, indemnisations, réparation et assurances. C’est ce que révèle le rapport de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers, présenté, hier, lors d’un séminaire à Saly.

4% des auteurs d’accidents ne disposent pas de permis, 8,47%, sont en état d’ébriété, alors que 38% des accidents sont causé par un défaut de contrôle technique, 8,8% à un dépassement défectueux et les 4,2% à un stationnement irrégulier. L’Etat défectueux des routes, le non-respect des règles de priorité, sont entre autres les causes des accidents.