Cissé Lo : « Je n’ai jamais reçu de convocation, je m’oppose à ce jugement… »

Une certaine presse vient de relayer une soi-disant condamnation de l’honorable député Moustapha Cissé Lo au sujet d’ un procès qui l’aurait opposé à Aymérou Gning, Président du groupe parlementaire de la majorité (Bennoo Bokk Yakaar).

Appelé pour recueillir sa réaction, le Président sortant du Parlement de la CEDEAO se veut catégorique. Pour Cissé Lo : « Je n’ai jamais reçu de convocation dans cette affaire. En sus, je suis député et mon immunité parlementaire n’a jamais été levée (on ne m’a jamais assigné dans une quelconque juridiction). Ce n’est qu’en flagrant délit qu’on peut agir de cette sorte. Comment peut-on parler donc de procès, de surcroît, de condamnation ? Ce jugement est nul et non avenu. Par voie de conséquence, je m’oppose à cela et compte, sur ces entrefaites, saisir mon Conseiller juridique », a dit le Président Moustapha Cissé Lo.