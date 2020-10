Le monde musulman ne décolère toujours pas contre le président français Emmanuel Macron. L’Imam Massamba Diop, président exécutif de Jamra, dans un communiqué, signé des bureaux exécutifs de Jamra et Mban Gacce, a exhorté tous ses homologues Imams et prédicateurs de tous les lieux de culte du pays, « à consacrer les prêches du Maouloud du jeudi 29 octobre et les sermons de la prochaine «Salatul Jumah» à cette inqualifiable agression des musulmans dans ce qu’ils ont de plus cher : leur foi ».