Attaques contre Mahmoud Saleh : Me Moussa Diop recadré par Youssoupha Niang…

Invité d’une émission d’une télévision de la place, Me Moussa Diop, Directeur Général sortant de la société de transport Dakar Dèm Dikk, n’a pas du tout raté le ministre d’État Mahmoud Saleh. Mais, la réplique ne s’est pas faite attendre du côté de ses amis et camarades.

Dans une sortie médiatique, Youssoupha Niang porte l’estocade sur le chef de file du mouvement AG/ Jotna contre attaque : « Les attaques proférées par Me Moussa Diop contre le ministre d’État Mahmoud Saleh sont tout simplement injustifiées. Comment vouloir s’en prendre à cette icône du parti, ce digne serviteur de la3³ République et du Président Macky si injustement ? M. Saleh a toujours été parmi les éléments du premier bataillon marron-beige. Son seul souci, c’est d’accompagner le Chef de l’État dans sa noble mission de pousser le Sénégal à l’émergence. Il est aussi un élément clef du dispositif du parti présidentiel et de la coalition Bennoo Bokk Yakaar. Que Me Diop arrête ! », a lancé M.Niang.

Le responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à la Commune de Patte d’Oie, de renchérir : « Que Me Diop revienne à la raison et laisse le Ministre d’État Saleh tranquille. Il n’est pas dans ces petites querelles qui ne grandissent pas. C’est vrai qu’il a du mal à digérer son limogeage de la tête de DDD. Il y a fait de vieux os (six bonnes années !!!). Il doit remercier le Président Macky pour cette marque de confiance mais pas se laisser aller à ces élucubrations politiciennes, serait- ce que, pour une question de dignité et de reconnaissance. Il est alors appelé à se comporter en gentleman pour l’avenir ».