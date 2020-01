Cissé Lo rend au Parlement de la CEDEAO toute sa dignité …

A la veille de son départ de la tête du Parlement de la CEDEAO, le travail du Président Moustapha Cissé est salué par ses pairs mais aussi les membres de son cabinet. Le jeune Cheikh Ndiaye, un de ses Assistants Exécutifs s’est félicité de l’entregent, la détermination et le courage d’un homme, fervent partisan de la cause de l’intégration ouest-africaine : « Le Président Moustapha Cissé Lo, c’est aussi la rigueur faite homme. Voilà un homme de devoir qui s’est toujours empressé à voir les choses aller de l’avant. En quatre (4), il a rendu ce Parlement qu’il a dirigé de main de maître, toute sa dignité, son aura. Il l’a, ainsi, conféré une audience internationale. Nous ne douterons point qu’il va le quitter avec le sentiment du devoir accompli et bien accompli. Il est et restera à jamais une fierté pour les populations de l’Afrique sub-saharienne. Il a toujours nourri et traduit en actes concrets un engagement certain pour leur bien-être et leur mieux-être», a témoigné celui qui l’a côtoyé, des années durant.