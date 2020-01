Le journaliste Pape Amadou Fall rend un vibrant hommage à…

Poignants témoignages du journaliste PAF sur Cissé Lo…

Le nom de Moustapha Cissé Lo sera, incontestablement, écrit en lettres d’or dans les annales du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).Du moins, si l’on se fie aux témoignages faits sur le Président de l’institution communautaire par un de ses plus vieilles connaissances en la personne du très sérieux, rigoureux et brillant journaliste Pape Amadou Fall appelé, affectueusement, PAF. A en croire le Directeur du journal «La Gazette» et promoteur du site «Guiss Africa», l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise a marqué de manière si positive la présidence de ce Parlement (2016-2020). Il n’a pas manqué aussi le coche de nous décrire le parcours atypique d’un vieux briscard du landerneau politique du Sénégal. Pour dire, Cissé Lo qui était hissé à la tête de cette organisation par des acclamations nourries et à l’unanimité, la quittera, pour bientôt, par tout une bordée d’ovations. De quoi forger donc l’estime, voire la considération de toutes les populations des 15 pays de la région ouest-africaine à qui il a servi dans toute la mesure de ses possibilités. Héroïque !

Ibrahima NGOM

Voir vidéo