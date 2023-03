Cité dans une affaire de faux documents…l’ex maire de Keur Massar dément

Cité dans un scandale de trafic de faux documents administratifs, l’ancien maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue brise le silence pour rétablir sa part de vérité. Interrogé par Source A, il a démenti l’information selon laquelle il est recherché par la gendarmerie. “C’est Monsieur Sow, mon chargé de communication qui a été arrêté pour vol en réunion. Des personnes ont volé un portable et un ordinateur. On lui a donné tous ces matériels pour effacer toutes les données. C’est par la suite que les voleurs ont été arrêtés. Et lors de leur audition devant les enquêteurs de la Brigade de Recherches, ils ont cité mon chargé de communication qui a été finalement interpellé par les gendarmes”, explique-t-il.

Poursuivant à donner sa version des faits, Moustapha Mbengue de renchérir. “Quand les voleurs ont cité Sow comme celui qui a enlevé toutes les données de l’ordinateur, les gendarmes ont fait une descente sur les lieux pour défoncer la porte et ont trouvé des documents de la mairie et des cachets. Quand j’étais maire de Keur Massar, les cachait que j’utilisais ne sont plus valables. Maintenant il y a des cachets de Keur Massar Nord et de Keur Massar Sud. J’ai donné des instructions à mon avocat pour qu’il suive l’affaire. Monsieur Sow a été envoyé en prison et il sera jugé mardi pour flagrant délit pour vol en réunion”, ajoute-t-il.