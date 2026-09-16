Cité Fadia : Sept (7) individus interpellés dans une affaire de vol de moto

Une opération menée par le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a conduit à l’interpellation de sept individus dans un appartement meublé situé à la Cité Fadia. L’intervention, déclenchée à la suite d’un signalement concernant un vol de moto, a également permis la découverte de produits et objets prohibés dans le logement.

Les faits remontent au 7 septembre 2026. Vers 20 heures, les éléments de la Brigade de recherche se sont rendus dans un appartement meublé occupé par un militaire étranger en séjour de vacances au Sénégal, après avoir reçu une demande d’intervention.

À leur arrivée, les policiers ont constaté la présence d’un attroupement autour de l’immeuble. Une victime, qui avait signalé le vol de sa moto quelques jours auparavant, affirmait avoir reconnu les personnes qu’elle soupçonnait d’être impliquées grâce aux images issues de la vidéosurveillance. Elle indiquait également que ces individus se trouvaient dans l’appartement.

Selon les éléments recueillis lors de l’intervention, la victime s’était rendue dans l’immeuble pour rendre visite à un ami. Une altercation aurait alors éclaté au premier étage avec les occupants de l’appartement. Au cours de l’incident, l’un des individus aurait brandi un couteau, entraînant l’intervention de plusieurs riverains. La situation a finalement nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

Sept personnes ont été interpellées et conduites au commissariat pour les besoins de l’enquête. La fouille de l’appartement a permis de découvrir quatre cornets de chanvre indien dissimulés sous un couvre-lit, des restes de mégots, un couteau et une paire de ciseaux, ainsi que du matériel destiné au conditionnement et à la consommation de chicha.

Lors de leur audition, les personnes interpellées ont déclaré être de simples visiteurs venus rendre visite au militaire étranger. Ce dernier a reconnu la possession des produits prohibés découverts dans l’appartement, mais a contesté toute implication dans le vol de la moto.

Les enquêteurs ont néanmoins retrouvé l’antivol de la moto dans l’immeuble, alors que le véhicule demeure introuvable. La victime a déclaré avoir découvert cet antivol au rez-de-chaussée, à proximité immédiate de l’appartement occupé par le militaire.

À l’issue de la procédure, les sept mis en cause ont été déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en bande organisée, usage collectif de chanvre indien et détention illégale d’arme blanche.