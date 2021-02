Les choses s’accélèrent pour Clédor Sène, Guy Marius Sagna et Assane Diouf, interpellés entre lundi et mardi. Ils feront face, aujourd’hui, au procureur de la République qui décidera de leur sort. Selon le quotidien national Le Soleil, ils sont poursuivis pour « menace à l’ordre public et actes de nature à troubler l’ordre public ».