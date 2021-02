Le « prophète des illuminés » est le fils d’une haute autorité sportive

Présumé chef de file des « illuminés » qui voulaient effectuer le « Tawaaf » à la Grande mosquée de Touba, Habib Diabang est le fils d’une haute autorité sportive, renseigne Source A. Selon le journal, son père, dont le nom n’a pas été dévoilé, est également un armateur et transporteur au Port autonome de Dakar.

Le faux prophète et ses disciples ont été inculpés par le magistrat instructeur pour les infractions d’association de malfaiteurs, profanation d’un lieu de culte, entrave à l’exercice dans un lieu de culte et participation à une manifestation non autorisée. Ils auront tout le temps de méditer en prison.

A signaler que le guide de la secte est sous le coup d’un mandat d’arrêt international.