Cliver, un des meilleurs sites de streaming

En ce moment nous nous retrouvons face à une pandémie qui nous oblige à rester chez nous. Et il est des fois dur de faire passer le temps. Aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous, et c’est que vous allez pouvoir profiter de vos heures de confinement pour voir films sur internet.

Il est possible pour vous de pouvoir regarder vos films chez vous, et sans avoir à avoir un engagement mensuel. Un des sites les plus recommandés de cette année est Cliver! C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous tenons à vous expliquer tous les avantages que cela comporte de voir films sur Cliver, ainsi que les films les plus regardés du moment. Afin de faire en sorte que le confinement soit moins dur à gérer.

Tous les avantages de regarder vos films avec Cliver

A la grande différences des autres plateformes de paiement, celles-ci offrent un contenu de films tout aussi similaire. Des milliers de films et de tout genre: comédie, romantique, drame, documentaire, horreur, thriller, policier, et même passer un bon moment avec vos enfants avec des films familiaux! Et tout cela, seulement en vous inscrivant votre email et un mot de passe, laissez vous séduire par des milliers de films que vous offre Cliver.

Cliver dispose d’un moteur de recherche sur sa page web, vous pouvez rechercher le film qui vous plaît le plus. Une autre option, est celle pour les personnes qui ne savent pas quoi regarder, les films sont disponible par catégories, comme nous l’avons dit, mais également par les genre en vedette, pour être sûr de profiter d’un bon film.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur le film, chaque film dispose de sa propre fiche d’informations: avec le synopsis, les acteurs, le ou les réalisateurs, la note des autres utilisateurs, vous pouvez même partager votre avis et faire partager votre expérience avec les autres internautes.

Une fois que vous lancez le film, celui-ci se charge en quelques minutes, ce qui vous permets de pouvoir regarder le film sans plus attendre. Et de plus, sans interruptions, car sur Cliver, vous pouvez profiter d’un film sans attentes et bien sûr, sans publicités. Une grande opportunité pour pouvoir regarder un film du début à la fin sans être interrompus.

Tous les films sont disponible en HD, ce qui fait que vous pouvez regarder vos films sur votre smartphone, ordinateur, ou même votre télé grâce à un câble HDMI, pour être sûr ‘un film comme au cinéma.

Regarder vos films n’importe où vous le souhaitez! Chez vous, dans le train, à l’hôtel, en vacances, etc. Car il ‘agit d’une plateforme rapide et interactive: même avec une connexion moyenne, voire médiocre, l’interactivité est omniprésente.

Les films les plus tendance du moment

Les films sont constamment actualisés, voici les nouveautés de cette année 2020!

The gentlemen

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre qui se révèle explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… On ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Underwater

Un film avec comme protagoniste, Kristen Stewart, où une équipe de chercheurs sous-marins doit se mettre à l’abri après qu’un tremblement de terre a dévasté leur laboratoire souterrain, laissant échapper une mystérieuse menace.

Invisible Man

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Elle décide de prendre la fuite suite à son comportement violent et tyrannique, et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente.

Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille…

Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge

Lord Raiden, protecteur d’Earthrealm, doit rassembler les plus grands combattants de son royaume pour le défendre du démoniaque Shang Tsung dans une bataille ultime.

Sachez que toutes les semaines Cliver s’actualise et ajoute des nouveaux films ou bien ajoute des films qui peuvent manquer à votre liste de films préférés. Regarder vos films dans une page avec un design web irréprochable.

De plus, il s’agit d’une une plateforme sécurisée et conforme aux nouvelles lois de diffusion de contenus audio ou vidéo sur Internet, en France. L’un des rares sites web à vous proposer en streaming des films, des séries ou des programmes en toute légalité.

Pas besoin d’en dire plus n’est-ce pas? Laissez-vous séduire par tous les avantages que nous offre les plateformes et profiter d’un film dans les meilleurs conditions.