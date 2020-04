Serigne Mbacké Ndiaye: « Le président n’a pas besoin de cette polémique »

En pleine pandémie du Covid-19, Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la Convergence libérale et patriotique (CLP) et coordonnateur du RAPPEL(Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme) déclare que le temps n’est pas à la polémique.

Déclaration

CE N’EST PAS LE TEMPS DE LA POLÉMIQUE

Notre pays, à l’instar du reste du monde, lutte pour sortir de cette pandémie. Le Président Macky Sall, en bon Général et en Leader incontesté en Afrique, mène le combat à l’intérieur des frontières comme à l’extérieur. A l’intérieur pour que nos braves populations, nos travailleurs, notre patronat, soient soutenus et secourus. A l’extérieur afin que la dette due (s’il y’a encore dette) soit effacée ; que le monde connaisse un autre ordre dont le gagnant serait notre continent.

Quelle que soit notre position politique et pour peu que nous soyons patriotes, nous reconnaîtrons que ce combat est noble et que nous devons le soutenir. C’est malheureusement ce moment que certains ont choisi pour nous engager dans un débat stérile, débat du genre pourquoi un tel a gagné un marché etc.

Si le fils du Président avait soumissionné et s il présente les meilleurs prix, on devrait le prendre. Que reproche-t-on à l’État ? D’avoir choisi les moins chers ? Non !

Ceux qui s’agitent ont-ils contribue d’une manière ou d’une autre à la mobilisation de ressources pour soulager nos populations ? Non. Le peuple est loin d’être dupe. Il reconnaît ses serviteurs comme il reconnaît ceux qui se servent (nous savons comment et nous y reviendrons) au nom du combat pour la transparence.

Trop c’est trop. Le monde est un village planétaire et nous avons une posture qui nous permet d’être informé de tout.

Alors que tous comprennent que le temps n’est pas à la polémique mais au combat dur et permanent pour sauver notre pays et soulager nos populations.

Le Président Macky Sall, le Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et tout le personnel de la santé, les forces de sécurité et de défense, les journalistes qui font de ce combat leur affaire, ne doivent pas avoir un comportement plus patriotique que nous.

Les hommes politiques qui ne sont intéressés que par le pouvoir, les hommes politiques encagoulés ainsi que les valets de Lobbies bien connus et identifiés verront que le Sénégal est un peuple mûr qui, le moment venu, demandera à chacun d’entre nous des comptes.

A bon entendeur salut

Serigne Mbacké Ndiaye