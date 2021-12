CMS : Une caissière vole 40 millions et mouille un charlatan

Condamnée en première instance à 5 ans de prison ferme par le président du tribunal correctionnel de Dakar, une caissière du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) à l’agence de Sahm risque de voir cette peine être confirmée par la Cour d’appel. En effet, il est reproché à Ndella les délits d’escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux dont le préjudice est estimé à plus d’une soixantaine de millions. Elle s’aventurait à faire des prélèvements d’espèces jusqu’à plus de 40 millions. Ndella a été démasquée lors de l’inspection de la caisse de Sahm.

Soumise au feu roulant des questions, elle avait confié avoir fait des retraits à hauteur de 28 millions 800 mille 281 francs CFA, qu’elle envoyait à différentes personnes, dans le cadre d’un marché de concombres de mer. La mise en cause a confessé que ces versements ont été effectués pour des noms qui lui ont été communiqués par son partenaire camerounais en affaires qu’elle a connu sur Facebook, Antoine Baumien.

Pour le reste de l’argent, elle a prétexté l’avoir prêté à Aby Ndiaye, ex-gérante de la caisse du Cms de Sahm. En plus de cela, un autre déficit de plus de 22 millions a été remarqué par le représentant du Cms, Momar Dieng, après son arrestation. A la barre, elle soutient qu’elle ne sait pas les raisons qui l’ont poussé à commettre cet acte.

L’avocat de la partie civile a demandé à la Cour d’appel de revoir à la baisse la peine de 5 ans prononcée contre elle en première instance. « Elle ne conteste pas les faits. Il faut juste préciser qu’elle n’en a tiré aucun profit mais qu’elle n’a gagné qu’une peine d’emprisonnement. Je vous demande d’infirmer le jugement rendu en première instance et requalifier le détournement en abus de confiance », a dit l’avocat qui a plaidé également la relaxe pour abus de confiance et une application bienveillante de la loi pénale. « Elle a été condamnée à payer la somme de 65 millions. C’est excessif. Il faut retenir le principal de 30 millions. Pour finir, je vous demande de la mettre en liberté provisoire », a aussi dit l’avocat. De son côté, l’avocat général a requis la confirmation de la peine rendue en première instance. L’avocat général s’est également opposé à la demande de mise en liberté provisoire. Pour finir, l’avocat du Crédit mutuel du Sénégal a révélé qu’il n’y a pas eu de remboursement. « Nous demandons les 65 millions et la confirmation du jugement qui a été rendu en première instance », a dit l’avocat.

L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 décembre prochain, informe Emedia.