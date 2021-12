Assemblée : Les députés descentent Sen’Eau et Serigne Mbaye Thiam

Désormais les ministres qui passent à l’Assemblée nationale doivent se préparer à l’avance. Les députés ne leur font plus de cadeau. Après Antoine Félix Diome, c’est autour du ministre de l’Eau et de l’Assainissement de se faire démonter par les parlementaires. Venu défendre son budget, les députés lui ont fait part de beaucoup de problèmes que rencontrent son secteur. La Sen’Eau aussi en a pris pour son grade.

« La seule chose qui est constante est la hausse vertigineuse des factures. C’est cette hausse indéterminée du prix de l’eau que nous ne pouvons pas comprendre. Qu’est-ce qui a changé réellement au niveau du dispositif expérimental pour qu’on nous fournisse des factures chères », assène Pape Sagna Mbaye qui n’a pas manqué de dénoncer la hausse des factures de la Sen’Eau.

« Comment une personne qui payait 6000 FCFA par mois se retrouve aujourd’hui avec une facture de 80000 FCFA, qu’est-ce qui explique cela. Tout le monde en parle et qu’est-ce qui va être fait », a-t-il lancé à la directrice de la Sen Eau présente à l’hémicycle.

Pour Mame Diarra Fam, rien ne fonctionne à la Sen’Eau. La parlementaire trouve inadmissible la hausse des factures. « J’habite seule et je payais 1500 FCFA mais depuis l’avènement de la Sen’Eau, je débourse plus de 17 mille FCFA. Ce n’est pas normal ».

Pour Nango Seck, l’Usine de dessalement de l’eau de mer est un énorme gâchis. D’après lui, la potabilisation de l’eau devrait être la priorité. Le député est revenu sur l’assainissement. « On met plusieurs milliards dans l’assainissement, mais les réalisations tardent à se faire. En période d’hivernage, les inondations refont surface. Où sont les milliards investis dans l’assainissement, donc il y a problème », a-t-il expliqué.

Marème Soda Ndiaye est revenue sur la qualité de service de Sen’Eau. « Au temps de la SDE, on avait plusieurs revendications mais la Sen Eau ne doit pas faire moins qu’elle. On n’est pas satisfait parce que beaucoup de nos revendications ne sont pas satisfaites. On remarque que les compteurs ont été renouvelés et nous avons constaté une hausse des factures », a-t-elle dit.