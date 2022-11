CMU : Le Sénégal atteint un taux de couverture de 53%

Le Sénégal enregistre un taux de couverture maladie universelle (CMU) de 53% à ce jour, a soutenu, jeudi, le secrétaire général de l’agence nationale pour la couverture maladie universelle, Mamadou Racine Senghor. Il y a des performances appréciables que le Sénégal a obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, dit-il. Car on est passé en 2013 d’un taux de couverture de 20% à 53% à ce jour. M. Senghor intervenait à l’occasion du lancement officiel des journées de réflexion de l’union africaine de la mutualité (UAM) dont le thème est : «généralisation de la couverture sanitaire universelle post-covid : enjeux et défis en Afrique».

A l’en croire, faire un bond de 30% en l’espace de quelque temps n’est pas chose aisée, d’autant plus que plusieurs pays occidentaux ont mis plus de 50 ans pour le faire. Une réflexion est engagée pour voir comment améliorer ces performances en revoyant d’abord le cadre juridique de la couverture maladie universelle. Il a retenu que l’idée est de trouver un système plus incitatif et automatique pouvant permettre la massification du dispositif. Ce, pour avoir des mutuelles de santé plus fortes et viables à tous les niveaux, tout en renforçant leur dispositif, rapporte L’As.