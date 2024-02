Comment Karim Wade a humilié le Sénégal…un acte prémédité

Karim Wade est le mal incarné. Il a ruminé sa vengeance et il l’a obtenue. Sa cible était Macky Sall. Et aujourd’hui Macky Sall est devenue un « intouchable ». C’est le résultat du bourbier dans lequel l’a mis Karim Wade. Idolâtré après sa sortie mémorable du 3 juillet 2023 où il annonçait sa volonté de ne pas se représenter pour un 3ème mandat bien qu’il en ait le droit, Macky Sall était le parti le plus couru du monde entier. Les Américains, les Russes, les Chinois et les Français, tous voulaient l’avoir comme allié. Mais lorsque Karim Wade est entré en action, la côte de popularité de Macky a chuté, devenant subitement indésirable…

Macky Sall est-il réellement le génie politique dont on parle ? Comment peut-il se laisser entraîner dans un sable mouvant par Karim Wade ? Karim Wade est une peste pour le Sénégal. Depuis le Qatar ou il est parti s’exiler, Karim Wade cherche à dicter ses règles. Karim Wade est en train de mettre tout simplement le Sénégal en ébullition alors qu’il se trouve au Qatar où il vit son « exil doré ».

Aujourd’hui, le Sénégal tout entier est humilié par les actions d’un leader absent du pays depuis 8 ans. A quel jeu se livre Karim Wade ? Eh oui, Karim Wade est à l’origine de tout ce qui se passe au Sénégal et de la situation dans laquelle se trouve le Président Macky Sall.

Macky voulait être à l’écoute de tous les opposants sans exception mais il ne s’imaginait pas tomber dans le piège de Karim Wade. Ce dernier a voulu, depuis le Qatar, être le maître du jeu de la scène politique au Sénégal. Karim Wade n’est plus rien sur ‘échiquier politique national mais il veut toujours avoir une influence sur la marche du pays.

Wade-fils a réussi à berner le Président de la République Macky Sall. Ce dernier est tombé sous son panneau en voulant reporter la date de l’élection présidentielle. Et voilà que le Conseil constitutionnel désavoue le Chef de l’Etat en annulant le décret présidentiel abrogeant la convocation du corps électoral pour la date du 25 février.

Depuis le Qatar, l’exilé politique se montre maître du jeu politique au Sénégal. Il a mis tout le Sénégal dans son piège. En même temps le Sénégal devient la risée de toute la communauté internationale. Le Sénégal était reconnu comme étant un exemple de la démocratie sur le plan international. Mais le Sénégal est aujourd’hui placé dans les pays autoritaires.

Tout cela à cause du candidat du PDS qui a commis pourtant un parjure. Quelle honte ! Wade-fils a menti à tout le monde en soutenant au moment du dépôt de sa candidature qu’il possédait exclusivement la nationalité sénégalaise. Il a vraiment menti et aujourd’hui il continue de manipuler tout le Sénégal. Karim Wade a réussi à mettre tout le Sénégal sens dessus dessous. Se soucie-t-il une fois de l’intérêt du Sénégal. Apparemment non !

Après son grossier mensonge, il a dérangé le processus électoral. Il voulait le report et il l’a obtenu. Sous la tutelle de son père, ancien Président de la République du Sénégal, Karim Wade a manipulé toute la République en faisant reporter la date de l’élection présidentielle. Par contre Macky Sall qui souhaitait arrondir les angles s’est retrouvé dans le viseur de la communauté internationale.

Malgré tout le désordre créé par Karim Wade, l’ordre est en train de revenir. Le Conseil constitutionnel remet en cause le décret du Chef de l’Etat abrogeant la convocation du corps électoral le 25 février. Ainsi qu’il s’agisse du 25 février ou d’une autre date, l’élection présidentielle se tiendra.

Même si à cause de Karim Wade, le Sénégal s’est retrouvé être la risée du monde.

Papa Abdoulaye Dramé pour xibaaru.sn