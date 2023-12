Sonko, l’argent du Qatar et les Mourides…un scandale négligé par l’Etat

Depuis quelques jours, un véritable scandale secoue le Sénégal. Ousmane Sonko est au cœur de ce scandale. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est accusé d’avoir bénéficié de fonds venant duQatar. En contrepartie, le candidat recalé à l’élection présidentielle du 25 février 2024 devait permettre à ses «amis» d’avoir une bonne part sur nos ressources. Pire, on commence à citer la communauté Mouride dans cette affaire. Mais depuis lors, l’Etat n’a posé aucun acte tendant à faire la lumière sur ce dossier.

Ousmane Sonko est encore au coeur d’une sale affaire. Le député Matar Diop de la coalition Benno bokk Yaakaar a affirmé, lors du vote du budget du ministère du Pétrole et des énergies, que le maire de Ziguinchor aurait reçu des fonds de bailleurs, intéressés par une remise en cause d’accords et de contrats. Lors d’une intervention sur 7TV, Cheikh Yérim Seck a poussé le bouchon plus loin. Le journaliste parle d’un montant de 20 millions de dollars. De graves accusations qui ont fait réagir plus d’un.

Du côté de la mouvance présidentielle, on demande l’ouverture d’une enquête. Mais à Pastef, des voix se lèvent pour défendre leur leader. Parmi toutes ses réactions, une mérite une attention particulière, il s’agit de celui du nommé Seydina Omar Ba. Sur sa page Facebook et repris par le média de l’ex Pastef, il a tenté de répondre aux accusateurs du maire de Ziguinchor. Mais il a glissé sur un terrain qui enfonce davantage son leader. Son texte sur les réseaux sociaux a touché des points assez sensibles qui peuvent nuire au patriote en chef.

«Ici, l’essentiel de ce qui fait vivre le Sénégalais provient de l’étranger à travers un flot ininterrompu d’argent et de produits depuis les indépendances. Nous sommes encore une société sous perfusion étrangère», a écrit le membre de Pastef.

Mais si on suit son raisonnement, il semble légitimiser le fait que des puissances étrangères continuent de financer des particuliers dans un État où les accords sont régis par certaines règles. Poussant son argumentaire plus loin, il cite le candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

« Pour en revenir au Qatar, rappelons qu’un des probables candidats à la prochaine élection présidentielle y vit depuis 7 ans, après sa sortie rocambolesque de prison dont les contours sont encore largement méconnus des Sénégalais. Qui peut jurer que Karim Wade, très implanté financièrement au Qatar, n’utilisera pas, pour sa campagne, des fonds qataris dont on ignorera tout de l’origine licite ou illicite ? Personne ne s’en offusque », poursuit-il.

Comme quoi Sonko doit être autorisé à avoir les mêmes droits que Wade-fils. Un raisonnement totalement erroné. Ni Karim, ni Sonko n’ont le droit de bénéficier des largesses du Qatar dans des conditions troubles.

Ce qui est pire dans cette affaire est que depuis quelques jours, Pastef met en avant les Mourides dans leur ligne de défense. « Cette affaire d’argent qatari cache en outre une accusation beaucoup plus grave dirigée contre la communauté mouride. Le torchon du « Canard Enchainé » mentionne en effet que cet argent (20 millions de dollars selon un des mercenaires) aurait été versé à des mourides pour les convaincre de voter pour l’homme politique Ousmane Sonko. C’est très grave, car il s’agit là d’une accusation de corruption pure et simple », a-t-il rajouté. Depuis le début de cette affaire, personne n’a mentionné les Mourides exceptés les patriotes.

Mais ce qui choque dans cette affaire de financement occulte à Sonko, c’est le silence totale de la société civile. Depuis les révélations, la société civile est devenue aphone à quelques exceptions. De son côté, l’Etat ne prend pas encore au sérieux cette affaire. Il néglige un dossier très sensible vu la gravité des accusations. Le procureur est invité à réagir pour permettre de faire la lumière sur cette affaire qui risque de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Les sénégalais doivent connaître le degré d’implication de toutes les personnes citées.

En attendant d’en savoir un peu plus, les sénégalais doivent rester vigilants. Une chose est sûre, des personnes tapies dans l’ombre guettent la moindre occasion pour mettre la main sur nos maigres ressources. Voilà la seule vérité à se mettre dans la tête !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru