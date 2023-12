Karim absent en 2024, le candidat de Sonko exclu…Voici ceux qui feront face à Amadou Ba

Les dés sont jetés pour l’élection présidentielle en 2024. Les candidats sont lancés dans la collecte de parrainage et ont versé leur caution. En ce mois de décembre, les Sénégalais seront édifiés sur les coalitions qui seront retenues pour la Présidentielle. Il y a les ténors, les outsiders et les tocards. Parmi les ténors qui seront en tête d’affiche, il y a le candidat du pouvoir, le candidat de Rewmi, le candidat de Dionne 2024, le candidat de Taxawu Dakar, le candidat du PDS et le candidat de la coalition Mimi 2024. Le prochain président de la République sortira parmi ces têtes d’affiches.

Selon des sources sûres, Karim Wade ne viendra pas pour la présidentielle. Il sera recalé comme en 2019. La Direction générale des élections (DGE) par la voix d’un de ses responsables soutient pourtant que rien ne pourrait l’empêcher de voir sa candidature être validée d’autant que selon les dispositions du Code électoral malgré l’amende de 138 milliards FCFA qui le frappe suite à sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).

On attend vraiment la suite de ce dossier concernant le fils de Me Abdoulaye Wade d’autant que plusieurs scénarii demeurent possibles. Quoiqu’il en soit, Karim Wade est resté longtemps coupé du Sénégal et de ses populations. Or, à moins de trois mois de l’élection présidentielle même si sa candidature est validée, comment fera-t-il pour nouer le contact avec les populations sénégalaises, notamment celles des profondeurs. Karim Wade est vraiment exclu de la course à l’élection présidentielle.

Karim Wade hors de course qu’importe le scénario, Idrissa Seck sera le principal challenger du candidat du parti au pouvoir. Khalifa Sall sera de la partie. Mahammed Dionne aura réussi son premier passage dans une élection en tant que candidat. Mimi Touré aura ses parrainages et participera à la course à la présidentielle.

Pastef n’aura aucun candidat. Le Conseil constitutionnel invalidera les candidatures de tous les membres du parti dissous. Selon la DGE, le code électoral même s’il reste muet sur le cas d’un candidat présenté par un parti dissous, la candidature de Bassirou Diomaye Faye en prison reste suspendue à l’approbation du Conseil constitutionnel. Un signe qui montre que l’ex-Pastef ne sera pas de la course à l’élection présidentielle de 2024.

Après ces ténors, les candidats restants sont des outsiders et des tocards. Les outsiders sont Déthié Fall, Aïda Mbodj, Abdourahmane Diouf, Boubacar Kamara, Malick Gakou, le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia. Ceux qui ne sont pas des outsiders font partie des tocards qui ne peuvent même pas espérer avoir 1% de l’électorat. Ils perdront leur caution de 30 millions.

Il y a des candidatures qui ne sont présentées que pour faire de la diversion. Des candidats qui savent très bien que leurs chances de remporter l’élection présidentielle demeurent quasi inexistantes. Amadou Ba fera face réellement à Idy, Dionne, Khalifa Sall et Mimi Touré… Ils seront ses adversaires les plus sérieux dans cette course à l’élection présidentielle de 2024. Voici le poids de chacun.

Idrissa Seck est un briscard de la politique. Il a toujours su comment attirer toute l’attention de l’opinion nationale et internationale le moment venu. Il est un leader politique charismatique, et qui depuis 2007, montre que c’est quelqu’un sur qui il faut compter à l’élection présidentielle de 2024. En 2019, il est sorti second derrière le candidat Macky Sall. Mais Idrissa Seck apparait parfois aux yeux de nombre de Sénégalais comme étant quelqu’un de tortueux.

Mahammed Boun Abdallah Dionne n’est pas un inconnu de la scène politique nationale. Il a été Premier ministre du Président Macky Sall. Il connait les rouages de l’Etat. Pour avoir été Premier ministre, il a su se faire un carnet d’adresse très fourni. Ensuite, il a été Directeur de campagne de Macky Sall lors de l’élection présidentielle de 2019, en dehors d’avoir été tête de liste de Benno Bokk Yaakaar lors des législatives de 2017. C’est un candidat qui garde bien des atouts.

Khalifa Sall sera de la course à cette élection présidentielle de février 2024. L’ancien maire de la Ville de Dakar est un homme politique chevronné. Khalifa Sall est entré en politique dès le bas âge En politique, il a fait les armes sous feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng. Son seul handicap, c’est qu’il se montre très timide. Sans doute, il traine ce handicap d’être trop républicain.

Mimi Touré va être sur la liste de départ en 2024. Cela va être sa première expérience en tant que candidate à l’élection présidentielle. Pourtant l’ancienne militante trotskyste a connu une grande carrière politique. Mimi Touré a été militante de l’ex-Ligue communiste des travailleurs (LCT) qui œuvrait dans la clandestinité sous feu Léopold Sédar Senghor avant de connaître la légalité sous Abdou Diouf grâce à l’instauration du multipartisme intégral.

Elle a été Directrice de campagne du candidat Landing Savané lors de l’élection présidentielle de 1993 alors qu’elle était membre de l’ex-MSU de feu Mamadou Dia. Par la suite, après rejoint les rangs de And-Jëf, elle claquera les portes de ce parti pour rejoindre après un moment Macky Sall qui venait de démissionner du PDS pour créer l’APR. Elle sera sa directrice de campagne en 2012, et a eu à devenir tête de liste de la coalition BBY lors des Législatives de 2022. Même si ses adversaires évoquent l’absence de bases politiques, Mimi touré aura son mot à dire le 25 février 2024…

