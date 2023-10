Présidentielle 2024 : Mimi Touré charge Macky Sall et son Premier ministre

Aminata Touré, candidate du mouvement Mimi 2024 pour la présidentielle du 25 février 2024, a fait face à la presse ce dimanche à Grand Yoff. Elle a saisi l’occasion pour tirer sur le président Macky Sall et son Premier ministre.

Elle s’est indignée de la manière dont le gouvernement gère les problèmes que vivent actuellement les Sénégalais. Elle les accuse « de manquer de compassion à l’égard de nos jeunes qui bravent la mer au péril de leur vie ».

Voici l’intégralité du discours de Mimi Touré parvenu à Xibaaru :

Mesdames Messieurs les journalistes

Je vous remercie pour votre présence et vous encourage à continuer à participer au renforcement de notre démocratie malmenée de tous bords en vous faisant l’écho, vous la presse, de toutes les voix qui s’indignent de la régression démocratique que nous vivons en ce moment.

Parler aux Sénégalais est un devoir pour tout leader politique qui se préoccupe sincèrement du présent et de l’avenir proche de notre pays, surtout en ces moments de souffrance intense pour l’écrasante majorité de nos concitoyens.

Dans ce contexte, j’accuse le Président Macky Sall et son candidat « mackyé » son premier ministre Amadou Ba de manquer totalement de compassion à l’égard de nos jeunes qui risquent leur vie et trop souvent meurent en prenant les pirogues du désespoir. Vous constatez avec moi qu’il n’y a ni conseil présidentiel pour essayer d’endiguer le phénomène encore moins de Conseil interministériel pour offrir des alternatives à nos jeunes qui ne supportent plus de voir leurs mères souffrir alors qu’ils ont atteint l’âge de la relève pour les soulager.

Je m’indigne de l’indifférence totale de Macky Sall et de Amadou Ba face au coût de la vie insoutenable et là encore, rien! Les sénégalais sont laissés à leur triste sort. C’est la conjoncture internationale dit le gouvernement, on ne peut rien faire et Amadou Ba s’en va en campagne électorale déguisée avec les moyens de l’Etat. Son directeur de campagne Macky Sall prend la route pour désespérément essayer de booster son candidat qui fréquente plus les unes des journaux que les sénégalais des profondeurs!

Tout le monde sait que Macky Sall et Amadou Ba sont en pleine campagne électorale avec les moyens de l’Etat alors que les sénégalais souffrent et que le Woyofal de la Senelec devient le Diissal. A quatre mois de son départ de la tête de l’Etat, le Président Macky Sall devrait avoir pitié de nos deniers publics dépensés en kérosène et autres charges lourdes liées à ses déplacements et se concentrer à soulager un tant soit peu la pénibilité extrême de la vie de nos concitoyens. Son candidat Amadou Ba, chef du gouvernement à défaut de trouver des

solutions au mal-vivre des sénégalais devrait économiser toutes ces dépenses et utiliser cet argent en dons alimentaires pour les nombreux sénégalais qui peinent à trouver à manger!

Aussi, j’appelle les syndicats qui se sont toujours mobilisés contre la cherté de la vie à se mettre résolument du côté des sénégalais qui souffrent au quotidien face à la spirale incontrôlable des prix.

Pendant que le President et son Premier Ministre sont en campagne à peine déguisée, vous l’aurez constaté, Mesdames et Messieurs, toute activité de l’opposition est systématiquement interdite! Aucune activité du F24, aucune, n’a été autorisée depuis son rassemblement historique jamais vu de mémoire de démocrate. Pendant ce même temps, les candidats en tournée sont harcelés mais Amadou Ba, candidat d’une partie de l’APR et de Benno peut, lui, faire ce que bon lui semble. C’est le plein régime du « maa tay », du « je fais ce que je veux et alors? », de l’arrogance et du népotisme d’Etat, rien de moins.

C’est vrai que Amadou Ba a peu de notion des combats démocratiques qui ont valu au Sénégal d’être salué dans le monde entier comme une terre de liberté démocratique. Ni pour la 1ère alternance de 2000, ni pour le 23 juin encore moins pour la 2ème alternance de 2012, il n’a jamais porté un combat politique, citoyen ou même participer à un sit-in de revendications syndicales. La majorité des sénégalais ne sera guère impressionnée par ces tournées car tout le monde sait que c’est de la politique folklorique et du gaspillage intolérable de nos maigres ressources publiques . Ce sera l’illusion optique des mobilisations « Ndiaga Ndiaye » en payant des gens qui ont besoin du billet de 5000 fr qu’on leur donne pour monter dans les cars. Cette manière mercantiliste de faire de la politique est d’autant plus intolérable que la plupart des familles sénégalaises tirent le diable par la queue et que des jeunes meurent en mer par desespoir! C’est une des pires formes d’arrogance pour des gens qui sont censés apporter des solutions pour les populations.

Cette campagne politique déguisée Amadou Ba est totalement irresponsable dans le contexte actuel et traduit une claire indifférence face aux souffrances des sénégalais qui lui rendront la monnaie de sa pièce au soir du 25 février car ils savent comment traduire leurs frustrations dans les urnes.

Mesdames, Messieurs les journalistes,

J’accuse le Président Macky Sall et son candidat par procuration Amadou Ba de fouler aux pieds un principe fondamental de la justice: l’application obligatoire des décisions de justice. On est en plein déni de droit quand la décision du juge Sabassy Faye ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral est jetée à la poubelle par la Direction générale des élections! En France, après l’interdiction de la marche pro-palestinienne, les services administratifs se sont pliés à la décision de justice qui a déclaré l’interdiction de manifester non conforme à la loi. C’est comme ça que fonctionne un système qui se dit démocratique. La direction générale des élections n’a pas à philosopher sur le processus judiciaire dont elle attendrait l’épuisement pour statuer. La décision du juge Faye est immédiatement applicable à la direction générale des élections et elle doit remettre immédiatement les fiches de parrainage au représentant de Ousmane Sonko! La DGE n’a pas à se mêler du jeu politique, elle doit appliquer la loi. Point final.

Je demande à toute l’Administration d’adopter résolument une posture républicaine face à ce régime qui n’a plus que 4 mois à vivre. Je considère d’ailleurs la nomination du politicien Sidiki Kaba comme suspecte et j’appelle l’opposition véritable à redoubler de vigilance et à s’unir pour assurer des élections inclusives et transparentes. le logiciel de contrôle du parrainage devra d’ailleurs être impérativement audité par les représentants des candidats de l’opposition pour éliminer toute tentative d’élimination frauduleuse de candidats.

Mesdames, Messieurs,

J’ai rendu visite aux détenus de l’opposition à Tambacounda, les responsables départementaux de Mimi2024, de PASTEF et la responsable des jeunes du même parti, respectivement Souleymane Dembélé, Abdou Mbacké Samb et Fatou Zahra Wagué. Ils sont le symbole de ces milliers de jeunes et militants qui croupissent en prison dans l’indifférence totale de Macky Sall et de Amadou Ba qui comptent les y maintenir aussi longtemps que possible, plongeant ainsi des milliers de famille dans la tourmente et la douleur. J’ai le coeur meurtri par tant de violations des droits individuels et j’interpelle les organes des Nations Unies en charge du respect des droits humains sur ces milliers de prisonniers d’opinion au Sénégal, parmi lesquels le coordinateur adjoint du F24. Nous étions avec Aliou Sané dans la même délégation le jour de son arrestation lorsque nous rendions visite à Ousmane Sonko.

Nous demandons au juge d’être entendus sans délai comme témoins pour certifier que Aliou Sané n’a à cette occasion posé aucun acte contraire à loi.

Mesdames, Messieurs,

Je l’ai dit à l’entame de mon propos, je vous exhorte à continuer à jouer votre rôle dans l’approfondissement de notre démocratie même si vous avez aussi fait les frais de la dure répression du régime. Continuez à faire montre de courage afin que l’opinion sénégalaise continue à entendre toutes les voix, notamment celles qui s’indignent contre l’usage de la force et le déni de droit par régime en place. J’appelle les démocrates et l’opposition véritable à se mobiliser pour engager en février 2024 notre pays sur la voie du changement véritable, pour réhabiliter notre Justice, renforcer notre Etat de droit et offrir un véritable espoir à nos jeunes, à nos femmes, aux pères et mères de famille, aux personnes âgées, à tout le Peuple sénégalais .

Pour cela il faudra en finir avec le régime APR/BBY en battant à plate couture Amadou Ba qui revendique haut et fort une continuité de Macky Sall, une continuité de l’Injustice généralisée, du coût de la vie insupportable, du chômage massif des jeunes et du désespoir généralisée.

Je vous remercie.