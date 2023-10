Amadou Bâ à Dagana : La jeunesse du Walo expose ses doléances

Le Premier ministre et, non moins, candidat déclaré de la Coalition Benno Bokk Yakaar était en visite dans le Nord du pays. A Louga et Saint-Louis, Amadou Bâ a été accueilli en héros. Belle occasion saisie par les jeunes du Walo (département de Dagana) pour formuler un certain nombre de doléances.

A en croire Adama Diaw alias Diaw Fara, « depuis 2012, le département de Dagana reste un bastion du parti présidentiel. On a gagné toutes les élections et la jeunesse était au centre de ces différentes victoires du camp présidentiel. Malheureusement, elle est comme laissée en rade. Aucun jeune cadre n’a été promu à un poste de responsabilité. On n’a connu aucune nomination. Nous lançons un appel pour qu’on corrige cet impair le plus rapidement possible », plaide le jeune responsable de l’APR dans la Commune de Gnith (dép. Dagana).

Adama Diaw alias Diaw Fara, de rajouter: « Pour la prochaine Présidentielle de 2024, nous sommes sur le terrain pour élire avec la manière le candidat désigné par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nous tablons sur un score de plus de 80% au niveau du département de notre département. Nous sommes, déjà,engagés à faire carton plein pour notre candidat Amadou Bâ. Sur ce, nous invitons tous les partisans de la mouvance présidentielle au niveau local (APR et alliés) à s’unir davantage pour relever le défi afin de faire honneur à notre mentor politique, le Président Macky Sall au soir du 24 Février 2024 », a fait remarquer Diaw Fara.