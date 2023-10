Mbao : AKS fait le plein et promet la victoire à Amadou Ba (photos)

Mbao a vécu au rythme de la politique ce samedi. Le maire de la commune, Abdou Karim Sall (AKS), a réussi le pari de la mobilisation. Le meeting organisé a vécu et a vue la participation de tous les responsables de Benno Bokk Yakaar dans les départements de Pikine et Keur Massar qui ont pris d’assaut le stade municipal. Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) promet une écrasante victoire à leur candidat, le Premier ministre, Amadou Ba.

« Nous avons bien appris la leçon des élections législatives. Je vous assure que ce qui s’est produit à Pikine ne se reproduira jamais. Alors inchallah, au soir du 25 février 2024 Amadou Ba sera le Président successeur de Macky Sall », a-t-il déclaré devant des milliers de militants.

Très en verve, AKS de rajouter : « Je voudrais du haut de cette tribune dire encore une fois merci, merci du fond du cœur à Son excellence monsieur Macky Sall, président de la République qui a pris cette décision historique de se retirer en mettant entre nos mains le meilleur des candidats ».

En tournée dans le Nord, Amadou Ba n’a pas pu être présent à ce grand rendez-vous. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, à travers une vidéo, a tenu à exprimer toute sa satisfaction au maire de Mbao. Mais il ne s’est pas limité à celà. Le Premier ministre a délégué le ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, pour le représenter. « Mbao mako resse, Pikine mako resse »( Vous pouvez vous occupez des autres villes. Mbao et Pikine, j’en fais mon affaire) », a lancé le maire de maire de à l’endroit de l’ancien ministre des Affaires étrangères.

« Madame le ministre, Garde des Sceaux, une fois que vous aurez rencontré le Président et notre candidat Amadou Ba, il faut leur dire que nous sommes prêts. Mbao et Pikine sont déjà acquis. Et dès demain, moi ainsi que les autres responsables de la coalition BBY des départements, allons faire des descentes sur le terrain et parler aux populations. Et leur faire comprendre que le Président de la République ne s’est jamais trompé sur ses choix. Que le chef de l’Etat a fait le meilleur choix et nous a confirmé que ce choix est le meilleur des choix. Nous allons travailler main dans la main afin de donner à notre candidat au soir du 25 février une victoire sans bavure », promet-il.

Aliou Ngom pour Xibaaru