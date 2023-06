Comment l’ingrat, Cheikh Tidiane Gadio, a trahi…Macky Sall

Cheikh Tidiane Gadio : « L’ingrat de la République »…Par Abdoulaye Mamadou Guissé

Dommage qu’au Sénégal, dans la politique, certaines vertus comme la reconnaissance, la gratitude, l’honnêteté intellectuelle, la probité s’éloignent de plus en plus, pour laisser la place à l’ingratitude, l’intérêt personnel, le positionnement individuel enrobé de discours de manipulation et assaisonnés par des contrevérités qui révèlent le vrai visage des personnalités qui frisent le mépris, le dégoût. Le Ministre Cheikh Tidiane Gadio est de cette race.

Gadio symbolise l’ingratitude. Cet ancien Ministre a été arrêté et accusé de faits graves aux Etats Unis en 2017. Pendant plusieurs mois, emprisonné au pays de l’Oncle Sam, mais, le président Macky Sall, malgré que Gadio n’était pas avec lui politiquement, n’a pas lâché l’enfant de Gadiobé, le fils du Sénégal. Grâce à ses entregents, son charisme apprécié par les hautes autorités américaines, le Président Sall a pu tirer d’affaires le Ministre Cheikh Tidiane Gadio.

Mais aujourd’hui, cet opportuniste a trahi le Président Sall avec des affabulations qui relèvent de son imagination. Et ça devrait être tout le monde sauf Tidiane Gadio. Dans l’émission radiophonique Grand Jury du dimanche 10 juin 2023, l’ancien ministre Gadio sous le magistère du président Wade et ancien vice-président de l’Assemblée nationale sous Macky, n’a pas raté son sauveur.

Le Président Sall qui ne s’est même pas encore prononcé sur sa prochaine participation à l’élection présidentielle a été la cible de Gadio.

Cheikh Tidiane Gadio s’est épanché sur le troisième mandat, en parlant de morts, essaie d’accuser un président qui est dans le temps de l’action et non de la politique politicienne.

Cheikh Tidiane Gadio place la parole du président de l’APR monsieur Macky Sall au-dessus de l’avis du conseil constitutionnel, seul habilité à dire le droit à la candidature.

Mais dans quel pays sommes-nous pour que ces politiciens de Gadio en mal de popularité et de légitimité nous pompent l’air. Comme sa complice Aminata Touré qui n’existe que par les médias dont ses défaites communales à Grand Yoff et Kaolack l’ont discréditée et disqualifiée. Ayant ravalé ses vomissures, Aminata Touré, accueillie par l’adepte de la sodomie, parraine Gadio chez Sonko. Quand maintenant la honte ne tue pas et que l’ingratitude gagne du terrain dans le champs politique, les opportunistes dansent,

Mais, seule la vérité est révolutionnaire car source de progrès. En mettant le Sénégal sur les rails de l’émergence, sa belle intention pour le bien-être général des Sénégalais, son combat pour redorer le blason de l’Afrique dans le concert mondial, Dieu assistera le Président Macky Sall, trahi par ses proches et des taupes mesquines.

Le Président Macky Sall porteur de valeurs, ses vœux triompheront grâce à l’aide de Dieu. N’en déplaise à Gadio, l’ingrat de la République.

Et pour rappel, l’ancien ministre sénégalais des Affaires Etrangères, Gadio était accusé, en novembre 2017, d’avoir corrompu des dirigeants tchadiens et ougandais afin d’accorder des droits miniers et pétroliers à une entreprise chinoise.

C’était une affaire de pots de vin qui a conduit la justice américaine à inculper Cheikh Tidiane Gadio et un homme d’affaires chinois.

Le dossier d’inculpation que le ministère américain de la justice avait remis à un magistrat fédéral avait permis d’identifier des personnalités tchadiennes et ougandaises à la suite d’une enquête rondement menée par le juge fédéral-enquêteur. L’affaire était sérieuse surtout dans un pays comme les Etats Unis d’Amérique.

Et pourtant, le président Macky Sall qui fait actuellement l’objet des foudres de Gadio a pu sauver la tête de celui dont la traitrise coule de source.

Abdoulaye Mamadou GUISSE

SGN Parti Politique Fulla Ak Fayda