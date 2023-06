Khadim Ndiaye : « l’Etat du Sénégal, ne se laissera pas divertir dans… »

Rapports, incidents graves et rôle de l’Etat. Par Khadim Ndiaye

Le commissaire aux enquêtes économiques et par ailleurs responsable politique de Benno Bokk Yaakaar à Touba s’est prononcé sur l’actualité nationale

Tout rapport ou position sur les incidents du mois de juin 2023 qui ne reconnaît pas à la république du Sénégal, la légitimité d’un usage de la force mesurée, mais ferme face à la gravité des actes insurrectionnels, subversifs, de destruction et de défiance, tout en condamnent de tels agissements contre l’ordre institutionnel, républicain , démocratique et la stabilité du pays , n’est que pure invention de l’esprit qui ne fait que traduire une position subjective, partisane et dénuée de tout fondement factuel et juridique.

Donc, tous ceux qui indexent l’Etat dans sa riposte n’ont qu’à revoir leur copie et laisser la justice faire son travail, comme il est de coutume dans un état de droit, au risque de perdre toute crédibilité surtout pour les organes censés promouvoir la paix et la stabilité, mais aussi défendre les institutions républicaines et démocratiques lorsqu’elles sont menacées et attaquées comme c’est le cas du Sénégal, par des actes matériels de déstabilisation avérés.

En tout état de cause, l’Etat du Sénégal, ne se laissera pas divertir dans l’accomplissement de ses prérogatives exorbitantes de puissance publique pour garantir l’ordre, la paix, la stabilité, l’intégrité physique du territoire et le bon fonctionnement des institutions républicaines et démocratiques, dans le respect de l’état de droit.

Khadim Ndiaye, responsable politique APR à Touba