Comment Ousmane Sonko a endoctriné les jeunes…Révélations exclusives !

Ousmane Sonko est sans doute l’un des personnages politiques les plus mystérieux que le Sénégal ait connu ces dernières années. Le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est imposé en devenant le leader de l’opposition. S’il y est arrivé c’est grâce aux jeunes. Le maire de Ziguinchor a réussi à faire main basse sur la jeunesse qui lui a tout donné. Mais la question qui se pose c’est comment il s’y est pris ?

Le leader de l’ex parti Pastef n’est pas passé par quatre chemins pour être le libérateur que beaucoup de jeunes en ont fait. Le maire de Ziguinchor a amené une nouvelle politique qui lui a permis d’être à la tête d’un parti de jeunes. Contrairement aux politiques classiques, le patriote en chef a vendu aux jeunes le rêve de changer le système. Pour se faire, Sonko a opté pour une opposition radicale qui l’a amené à vouloir fusiller tous les anciens présidents. Un discours qui a séduit les jeunes en quête d’adrénaline.

Les discours de Sonko ne pouvaient pas suffire pour qu’il soit l’homme qu’il est devenu aujourd’hui. Alors, il change d’approche. Sonko passe par la croyance pour massifier son parti. A ses débuts, beaucoup ne voulait pas de lui car il avançait des idées “salafistes”. Alors le petit “Ibadou” s’est converti. Il change d’apparence selon les circonstances. A Touba, il est mouride. A Tivaouane, Sonko est Tidiane. Et dans les autres foyers religieux, il adopte leur style. Ce qui lui a permis de renforcer sa petite armée. Car au Sénégal, la religion occupe une part importante dans la vie de toujours.

Ousmane Sonko utilise aussi une technique d’endoctrinement qui lui est propre. Pour lui, il est le seul homme politique intègre. Le patriote en chef a réussi à diaboliser tous ses adversaires. En écoutant Sonko parler, on serait amené à penser que Macky Sall et son gouvernement sont l’incarnation du mal. Même ses alliés politiques ne sont pas épargnés. A chaque occasion, il leur crache dessus. Tout le monde a vu sa dernière sortie contre son “ami” Barthélémy Dias. Et tout ce que dit le PROS (Président Ousmane Sonko) est vérité pour les jeunes.

Même quand le’opposant radical est pris en flagrant délit de mensonge, les jeunes refusent de croire. Chose normale, le maire de Ziguinchor a réussi à leur faire adhérer à sa vision. Sonko les a tous envoûtés. Non par la magie mais par la parole. Cet homme est un orfèvre des mots capable de convaincre un mort. Depuis lors, Sonko est devenu un “espoir” pour beaucoup de jeunes qui sont prêts à donner leur vie pour lui. Certains poussent même le bouchon loin, en faisant de lui : “Seydina Ousmane Sonko Mou Sell Mi” (Lemessager Ousmane Sonko le saint). Comme si cet homme était un être immortel. Ce qui est loin d’être le cas.

Mais tout règne à une fin. Et Sonko ne fait pas exception à la règle. Sa vie a commencé à basculer avec l’affaire Sweet Beauté. Accusé de viol, de nombreux jeunes ont commencé à avoir un autre regard vis-à-vis de lui. Il commence à perdre sa sainteté. Et ses appels à l’insurrection n’ont fait que le séparer davantage de sa jeunesse. Qui s’est rendu compte que le PROS veut utiliser les jeunes pour se sortir, par la force, de ses propres turpitudes. Adji Sarr a, ainsi, commencé à détruire la légende de Sonko.

Une situation qui l’a poussé à se radicaliser contre l’Etat qu’il accuse de comploter contre sa personne. Erreur monumentale ! Il a oublié qu’il n’a plus le soutien des jeunes. Depuis que les événements de mars 2021 sont passés, Sonko voit de moins en moins de jeunes qui se battent pour lui. La preuve, toutes les dernières manifestations ont été un échec. D’où la soudaine radicalisation de Pastef devenu un mouvement insurrectionnel. Mais un mouvement très affaibli.

Il fut un temps où l’Etat ne pouvait pas arrêter Sonko sans grabuges. Mais depuis qu’il est en prison, le pays continue de marcher. Mais au ralenti car des manifestations sont notées dans quelques endroits. La particularité de ses manifs est que les jeunes ont royalement ignoré les appels de Ngagne Demba Touré et Outhmane Diagne. Alors Pastef s’est lancé dans une vaste campagne de manipulation sur les réseaux sociaux. Malheureusement c’est trop tard.

Ousmane Sonko a perdu le contrôle sur les jeunes. Ces “pantins” qu’il manipule ont bien mûri. Il lui faudra beaucoup de tact pour leur remettre la main dessus. Une tâche qui ne sera pas facile. Car son nom et celui de son ex parti sont synonymes de violence. Alors on peut le dire sans se tromper, l’aventure Sonko et les jeunes c’est fini !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru