Ce milliardaire qui manipule tout le monde : ADD, Mansour Faye et Diouf Sarr

Que Macky Sall mette fin au suspense avant que son parti ne vole en éclats ! L’APR qui a toujours été une « armée mexicaine » risque de devenir une armée de mercenaires où seul l’argent dicte sa loi. Celui qui en possède plus, peut décider de celui qui doit vivre ou mourir « politiquement ». Et l’APR est en proie au diktat de milliardaires qui font de tous les responsables politiques, des marionnettes. Xibaaru vous met sur la piste de ce milliardaire qui manipule, Abdoulaye Daouda Diallo du CESE, Abdoulaye Diouf Sarr du Fonsis et même le beau-frère de Macky, le Karatéka ceinture noire 3ème DAN, Mansour Faye.

Macky choisira certes son candidat pour la présidentielle 2024. Mais il laissera derrière lui, un parti en lambeaux. Tous les grands responsables veulent tirer profit du choix de Macky. Selon certains qui se disent de l’APR Authentique, l’héritage de Macky Sall doit revenir à un membre d’origine de l’APR et non à ceux qu’ils appellent « opportunistes ». Pour d’autres, Macky doit élargir son champ de vision et transmettre le « pouvoir » à un rassembleur.

Un rassembleur ? Ce n’est certainement pas que celui que doit choisir ce milliardaire dont on indique qu’il a joué un grand rôle dans le financement de la campagne de l’actuel Président de la République, Macky Sall en 2012 face au Chef de l’Etat sortant, Me Abdoulaye Wade. Il avait déployé d’immenses moyens, indique-t-on, rien que pour que Macky Sall soit Président de la République et que Me Abdoulaye Wade soit balayé.

Et ce milliardaire se distingue par une pratique sinueuse consistant à mettre « Out » tous ceux qui n’ont pas son assentiment. Un camp se détache par ses attaques. Il est composé de Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), d’Abdoulaye Diouf Sarr, le Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), et Mansour Faye le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Or, ces derniers se distinguent par leur hostilité envers les autres candidats à la candidature. Leurs attaques sont coordonnées. Derrière eux, se cache ce milliardaire qui a naguère tenu tête à Macky Sall.

Les « grandes gueules » de l’APR qui ne veulent pas voir l’héritage de Macky leur échapper, mettent tout en œuvre pour bousiller les autres candidatures. Les trois responsables précités ont mis les moyens pour avoir le plus de partisans pour écraser toutes les autres candidatures. Ils avancent pour l’un, une « maladie » (imaginaire) et pour l’autre une « ambition » (invisible). Pour noyer les autres candidats, ils inventent la « rage », la « gale » et même la « peste ». Et pourquoi pas le Coronavirus, pendant qu’on y est. C’est le monde à l’envers.

Les trois responsables dont ont fait allusion, sont les pions d’un milliardaire tapi dans l’ombre qui considère l’APR comme son patrimoine. Il a mis ses « billes » à la création du parti et a financé les premiers pas de ce parti dont il se considère actionnaire principal. Aussi il ne veut pas voir l’APR lui échapper si Macky choisit un autre candidat. Il veut l’APR mais il veut aussi le fauteuil présidentiel. Ce milliardaire se cache derrière ces trois candidatures avec une préférence pour Abdoulaye Daouda Diallo.

Abdoulaye Diouf Sarr qui n’a pas pu gagner Dakar et même sa localité de Yoff pose sa candidature pour être candidat de l’APR pour la présidentielle. Quelle logique suit-il si ce n’est pas pour amuser la galerie ? Mansour Faye qui vient présenter sa candidature et celle de son ami d’enfance, Amadou Mame Diop en attaquant un autre candidat sans raison…Vous y voyez une quelconque logique ?

Des candidatures fantoches et des attaques gratuites. Tout ceci pour faire plaisir à un milliardaire sénégalais qui a fait fortune dans la sous-région et qui entend diriger le Sénégal depuis un gouvernail basé à 2200 km de Dakar… Tout ceci pour dire qu’il y a une forte pression que l’on veut mettre sur le Président de la République Macky Sall.

Si ce n’est pas ce milliardaire, c’est la belle-famille du Chef de l’Etat. Le Président de la République a l’obligation de transcender tout cela pour que le choix de celui qui doit être le candidat choisi pour postuler à l’élection présidentielle de février 2024 dans son camp, soit la bonne personne. Macky Sall se retrouve dos au mur face aux pressions de tous bords.

C’est à lui de faire fi des pressions venues de tout bord pour choisir le bon candidat pour la mouvance présidentielle en 2024, puisque lui ne pourra être de la course. Alors Macky Sall doit-il céder à certaines pressions au point de faire perdre le pouvoir à la mouvance présidentielle en 2024. Des lobbys sont là et font face. Ils sont prêts à tout pour faire acter le candidat à la candidature de la mouvance présidentielle à l’élection de 2024. Pour cela, ils mettent la pression sur Macky Sall chargé de choisir celui qui sera son dauphin et qui compétira lors de l’élection présidentielle en 2024.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn