Complot à l’APR contre Amadou Ba : Les visages des responsables connus…

COMPLOT CONTRE MACKY SALL ET AMADOU BA A LA PRESIDENTIELLE DE 2024 : Le plan de sabotage des oligarques de l’Apr

•Amadou BA devra relever le défi de l’unité au sein de l’Apr pour déjouer le plan de sabotage préparé

Le candidat de Benno Bokk Yakaar ne pourra pas compter sur certains caciques de l’Alliance pour la République (APR) qui commencent à poser des actes pour saboter sa campagne. Car, depuis qu’il a été choisi comme candidat de la mouvance présidentielle, de hauts responsables de l’Apr tentent de boycotter Amadou BA. Ses propres frères de parti, l’accusent de tous les noms, jusqu’à renier sa nationalité sénégalaise.

Certains le contestent parce qu’il n’est pas militant de l’Apr authentique, d’autres refusent de le soutenir parce qu’ils préfèrent Abdoulaye Daouda Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dione ou Aly Ngouille Ndiaye. Et enfin, un autre groupe estime qu’Amadou BA ne l’implique pas dans ses activités.

Donc il existe une résistance politique à l’intérieur de l’Apr orchestrée par des oligarques dont le plus connu est Mahmout Saleh. Comme on peut le constater, la majeure partie des hauts responsables de l’Apr sont invisibles durant la tournée économique d’Amadou BA entre Saint Louis, Thiès et Mbour.

Pour sortir vainqueur de cette élection présidentielle, Amadou BA devra se battre sans relâche, au vu de l’ampleur de la chaine de sabotage préparée par des oligarques de l’Apr. Des messages whatsapp sont envoyés à des responsables du parti pour leur demander de boycotter Amadou Ba avant, pendant le jour du scrutin.

Des consignes de soutien à Idrissa SECK et à Karim WADE pourraient être données si ces derniers passent l’étape des parrainages.

La tournée économique d’Amadou BA est révélatrice du plan de sabotage déployé par de hauts responsables de l’Apr jadis défenseurs du 3e mandat. Des dignitaires du parti veulent prendre Amadou BA en otage, d’autres contestent son choix et un autre groupe refuse de mouiller le maillon sous prétexte que le candidats ne les a pas impliqués.

D’abord, ce sont les défenseurs du 3ème mandat surpris par le retrait du président Macky SALL qui sont frustrés par la désignation d’Amadou BA. Selon eux, ce dernier n’est pas membre fondateur du parti Apr. Ils considèrent Amadou BA comme un corps étranger dans le landerneau politique.

L’homme est un fonctionnaire éloigné des formations politiques qui s’est engagé aux côtés du président Macky SALL depuis plusieurs années. Certes Amadou BA n’est pas un politicien de carrière, mais cela, doit-il être un prétexte pour lui priver la chance d’être un candidat à la présidentielle ? Amadou BA est le candidat de Macky SALL mais, pas celui de l’Apr toute entière. Car les oligarques travaillent dans l’ombre pour lui faire perdre le scrutin présidentiel.

Qui coordonne la tournée économique du Premier ministre ? A Saint Louis, la mobilisation n’a pas été à la dimension de l’événement. Les militants n’ont pas été mobilisés pour accueillir le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il s’est trouvé que les responsables départementaux n’ont pas encore digéré le choix d’Amadou BA comme candidat de la coalition. Mansour FAYE qui rêvait de devenir le dauphin de Macky SALL n’a pas mobilisé ses troupes, comme il avait l’habitude de faire.

L’étape de Thiès a aussi révélé beaucoup d’impairs aussi bien dans l’organisation que dans la mobilisation. Par exemple, selon un haut responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, les responsables ne sont informés de la visite du Premier ministre, qu’à 24 heures avant.

Pire encore, les fonds destinés à la mobilisation n’ont été libérés qu’à quelques heures de l’arrivée d’Amadou BA. Les responsables du parti refusent d’investir leurs moyens pour quelqu’un qu’ils ne considèrent pas comme leur candidat. Certains essaient de jouer les yeux uniquement pour endormir le président Macky SALL.

Mais, sur le terrain, ils ne bougent pas. Et, ils estiment qu’à 4 mois de la présidentielle, le président SALL ne peut plus prendre des sanctions contre eux, pour n’avoir pas soutenu Amadou BA. Ils ne prennent pas non plus le risque d’y mettre leur argent.

Pire encore, ils encouragent le sabotage pour faire perdre Amadou BA dès le premier tour.

Aujourd’hui, des caciques de l’Apr organisent un plan de sabotage de la candidature d’Amadou BA. Ils sont en train de tenir des réunions secrètes pour réussir l’échec du candidat de la coalition présidentielle.

Depuis l’étranger Mahmoud SALEH appelle des ténors du parti pour leur demander de boycotter Amadou BA. Il envoie des messages WhatsApp qui vont commencer à circuler dans les groupes. Saleh ne digère pas de voir Amadou BA se référer uniquement au président Macky SALL. Saleh rêve de devenir le tuteur politique d’Amadou BA pour pouvoir le manipuler à sa guise. Or Amadou BA considère le président Macky SALL comme l’unique patron, parrain et tuteur. Alors, Amadou BA n’a-t-il pas le droit de refuser d’être pris en otage par Saleh et sa bande ?

Le lancement du mouvement de Benoît SAMBOU à ce moment de la vie politique du Sénégal, est assez révélateur d’un malaise au sein de l’Apr, surtout pour quelqu’un qui a toujours rempli les fonctions de Chargé des élections.

Abdoulaye Daouda DIALLO, malgré son retrait de la course, refuse de s’engager pour l’élection d’Amadou BA. D’ailleurs, lors de sa déclaration de retrait, il avait juste annoncé sa décision de se retirer, sans pour autant prendre l’engagement de soutenir le candidat qui a été investi.

Après avoir maintenu leur candidature, Aly Ngouille Ndiaye et Mahammed Boun Abdallah DIONNE continuent de négocier avec certains responsables qui vont les rejoindre s’ils passent l’étape du parrainage.

Quel est le rôle de Mor Ngom, de Mahmout Saleh, d’Abdoulaye Daouda DIALLO, de Seydou GUEYE, de Mame Mbaye NIANG, d’Abdou MBAYE, de Doudou KA, de Mansour FAYE, etc… dans cette campagne pour l’élection d’Amadou BA ?

Doudou KA a envoyé des messages à certains responsables de l’Apr pour leur dire qu’il ne reconnait pas Amadou BA, comme son patron. Cette posture est assez délicate pour quelqu’un qui doit se battre pour permettre au PM de gagner à Ziguinchor fief d’Ousmane SONKO.

Depuis le début de la tournée politique du candidat, aucun communiqué de l’Apr, n’a été rendu public pour demander aux militants d’accueillir le candidat du parti dans leur fief. Les responsables départementaux refusent de sortir leurs moyens pour la réussite d’Amadou BA, parce que, certains ont reçu des consignes pour boycotter. D’autres attendent que le candidat sorte les moyens financiers pour mobiliser les militants.

Si cette tendance du refus politiquement dangereuse, persiste, la défaite du candidat de Benno sera actée le 24 Février 2024. Car une démobilisation le jour du scrutin qui sera fatale pour le candidat. C’est ce que visent les oligarques.

Sur le terrain, on remarque que les alliés de Benno sont plus engagés que les responsables de l’Apr dans la campagne du candidat.

En vérité, malgré la décision du président Macky SALL d’investir Amadou BA, certains oligarques de l’Apr ne suivent pas. Plusieurs responsables à la base refusent de porter la candidature du Premier Ministre qui est pourtant le mieux placé parmi tous les autres selon des sondages réalisés par la présidence. D’ailleurs, sur le terrain on a remarqué que, ce sont les militants à la base qui portent mieux la candidature d’Amadou BA que les grands responsables.

L’autre facteur qui impacte négativement les activités politiques du candidat Amadou BA, c’est le dernier remaniement qui a créé beaucoup de frustrations au sein de l’Apr. D’ailleurs, il ne faudra pas s’étonner de voir certains hauts responsables du parti soutenir Idrissa SECK, Khalifa SALL ou Karim WADE au détriment d’Amadou BA.

En tout cas, des oligarques de l’Apr y travaillent pour saboter la campagne du candidat de Benno Bokk Yakaar. Ce serait une grande première que le candidat de la mouvance présidentielle perde une présidentielle au premier tour. Espérons que le président Macky SALL réussira à ramener certains oligarques à la raison.

Modou FALL/DAKARTIMES