Conférence religieuse…L’école Fansou Bodian crée l’émotion

Une école préscolaire du nom du marabout El Fansou Bodian reçoit du soutien des autorités locales de Bignona

La conférence religieuse que le vénéré Imam Fa Ousmane Bodian dit Fansou Bodian anime annuellement à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar s’est tenue ce dimanche 9 février au grand amphithéâtre de l’ucad 2. Le thème global de la conférence portait sur le rôle de l’éducation dans la société et le développement. Ce thème a brillamment été développé par imam Mamadou Lamine Badji, entre autres conférenciers. Quant à l’imam Fansou Bodian, il est revenu sur le sens de son engagement en faveur de l’éducation des fils d’Adam. Selon lui, seule une bonne éducation peut délivrer l’homme et lui garantir une place dans la société. Il a exhorté les étudiants à être de bons citoyens mais aussi à rester croyants car seule la vie éternelle mérite d’être préparée. Il a salué des bons rapports entre musulmans et chrétiens au Sénégal et rappeler que personne n’a le droit de tuer un fils d’Adam parce qu’il ne partage pas les mêmes conventions religieuses que soi.

Au cours de cette conférence, les enseignants et parents des enfants du préscolaire « Mame Ousmane Bodian « , du nom du guide religieux ont fait venir une cinquantaine d’enfants. Ces enfants ont récité le Coran, des khadiss, et fait des présentations qui ont fait couler les larmes chez plusieurs personnes. A la fin de leur présentation qui était pleine d’émotion, la responsable de l’école a sollicité des appuis de la part des bonnes volontés car ils en ont besoin. A sa suite, l’imam Fansou Bodian a aussi exhorté les fidèles à aider cette école qui fait un excellent travail mais qui manque de tout.

Le maire de Bignona, monsieur Mamadou Lamine Keita, a immédiatement réagi en mettant un million à la disposition de l’école. Monsieur Keita justifie son action par deux raisons. D’abord, pour donner le ton et inciter d’autres à agir. Ensuite, parce que la présentation de ces enfants lui a rappelé la période où lui-même avait l’âge de ces enfants et que son père l’avait confié à imam Fansou Bodian qui était son oustaz.