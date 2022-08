Congo : un père partage son épouse avec son fils

Comme on le dit le plus souvent, l’amour n’a pas de limite. Associer à cet adage, la culture, l’on pourrait dire même qu’en amour, les faits insolites sont loin d’exister. Au Congo, précisément dans la région du Sud Kivu, un père a décidé de partager son épouse avec son fils.

Alors que dans de nombreuses cultures, un homme a la possibilité d’épouser la femme de son défunt frère, dans cette région du Congo, c’est tout autre. Selon la culture de la région du Sud Kivu, un père a ordonné à son fils d’épouser sa femme dès qu’il décède et ce parce qu’il n’a eu de fils avec elle…

Ludahindaluguma Venansi âgé de 88 ans a épousé sa belle-mère-mère (la femme de son père) alors qu’il était déjà marié à une autre femme avec qui il a deux filles. Avec sa belle-mère, l’on comptabilise plus de 20 ans de relation. De cette deuxième union, sont nées deux filles.

Il y a des années en arrière, ce dernier a reçu l’ordre de son père mourant à cette époque, de marier sa femme parce qu’il n’avait pas eu de fils avec elle. Malgré son entêtement de ne pas obéir à cet ordre, Venansi a finalement cédé à la pression d’être maudit et exclu de la famille. Pour son défunt père, il était hors de question que sa veuve se remarie dans une autre famille.

» J’ai une relation parfaite avec mon mari. Mon défunt mari ne me manque plus à présent parce que Venansi se soucie beaucoup de moi. Il me donne tout l’amour dont une femme a besoin » témoigne la belle-mère et épouse de Venansi.

Aujourd’hui, les habitants de cette région jugent cette culture d’un fils qui épouse sa belle-mère très honteuse…voir la vidéo en cliquant ici