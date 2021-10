Conquête de la mairie de Fimela : Pr Bacary Sarr prêt à l’assaut

Le candidat de Yewwi Askan Wi (YAW) pour la conquête de la commune de Fimela dans la région de Fatick est connu. Il s’agit du Professeur Bacary Sarr, enseignant à la Faculté des Lettres à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et membre de PASTEF. Dans un entretien qu’il nous a accordé, Pr Bacary Sarr décline ses ambitions ainsi que le programme qu’il a pour la commune de Fimela. Un programme qui est en rupture avec la gouvernance instaurée par l’équipe municipale actuelle et qui fait l’objet de rejet de la part des populations de cette commune.

Toutefois, tient à préciser le coordonnateur de YAW dans la commune de Fimela, Dr Lamine Diamé, entomologiste, agro-écologue et enseignant au Département de Biologie animale à l’UCAD, le programme qui est proposé pour le moment aux populations de Fimela, découle d’un travail de militants et partisans de PASTEF. « C’est un programme qui sera perfectible avec les apports des autres partis de la coalition », souligne Dr Lamine Diamé. Cette précision faite, Pr Bacary Sarr se réjouit de l’écho que suscite leur programme actuel auprès des populations. « Partout où nous descendons, les populations adhérent à notre discours », lance-t-il. Une adhésion qui s’explique selon lui, par le fait que les populations veulent un autre modèle de gouvernance au niveau de la commune de Fimela.

Le programme provisoire que présente Pr Bacary Sarr s’articule sur plusieurs axes. Parmi ces axes, il y a le foncier. Pr Bacary Sarr y tient, car dit-il, le foncer est un enjeu à Fimela, compte tenu de la position géographique de la commune. Il soutient que Fimela attire toutes sortes d’investisseurs avec toutes ses potentialités touristiques. S’y ajoute le bloc pétrolier qui se trouve dans la zone. Toutes choses qui font qu’il s’agisse à Fimela, à Marloge, et dans les localités environnantes, il y a toutes sortes de spéculations foncières. Les populations perdent leurs terres et n’ont plus où habiter, dénonce Pr Bacary Sarr.

Il y a les questions de l’eau et de l’énergie dont souffre Fimela, et qui ne sont pas du goût du candidat investi de YAW pour la mairie. Pr Bacary Sarr constate pour le dénoncer, les difficultés qu’ont depuis dix ans, les populations de Fimela, Notto Diobass et Palmerin pour se ravitailler en eau. Idem pour l’énergie. C’est pourquoi, assure-t-il : « Nous comptons apporter des solutions à ces problèmes. Au niveau de notre coalition, nous avons des experts dans différents domaines, et ils travailleront sur ces questions, comme sur d’autres, notamment la pêche, l’agriculture… ».

Si son programme provisoire a pu naître, Pr Bacary Sarr souligne que lui et ses camarades avaient installé dix commissions réfléchissant sur différents secteurs, et qui avaient pris langue avec les populations afin de recueillir leurs avis.

Thiémokho BORE