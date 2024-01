Conseil constitutionnel : Alioune Sarr a déposé un recours

Le mandataire du candidat recalé Alioune Sarr est venu ce jeudi au Conseil constitutionnel pour déposer un recours après l’invalidation de leur dossier de candidature.

« Nous venons de sortir du bureau du secrétaire CC pour déposer une requête parce que le 2 janvier dernier on est venu pour le contrôle des parrrainage. A l’issue de ce contrôle nous y sommes sorti avec une déception », a déclaré son mandataire,

Qui poursuit: « Au total nous avons déposé 55939 parrains déposés dont 17654 Validés, 32920 non identifiés dans le fichier que détient le Conseil constitutionnel; 1 seul doublons internes et 5364 doublons externe ». Il précise: « On nous a remis une clé que nous avons visualisé d’où on a trouver des parrains qui ont eu l’honneur de nous parrainer mais introuvable dans le fichiers du CC ».