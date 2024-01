Mame Boye Diao admis au second tour. L’ancien DG de la CDC et candidat à la présidentielle a validé 32 278 parrains. Mais il devra régulariser plus de 11 000 parrains pour valider cette étape. Par contre Ibrahima Abou Nguette est invalidé pour défaut d’attestation à la quittance de la Caisse des Dépôts et des Consignations.