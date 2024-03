Le Conseil constitutionnel impose Amadou Ba à la dynastie Faye-Sall

La famille Faye-Sall ne voulait pas d’Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de 2024. Maiis c’était sans compter avec le Conseil Constitutionnel. L’Alliance Pour la République (APR) grinçait des dents contre le candidat Amadou Ba. Certains membres de l’APR, protégés de la Première Dame, s’en prenaient violemment au candidat et cela publiquement. Toute la galaxie de la Dynastie Faye-Sall dénigraient Amadou Ba avec « la bénédiction de la dynastie ». Un sentiment d’animosité régnait entre le Palais et la Primature comme du temps de Me Abdoulaye Wade et Macky Sall. Amadou Ba encaissait et résistait.

Et aujourd’hui, la décision du Conseil Constitutionnel confirme Amadou Ba comme candidat de BBY à la présidentielle au grand dam de la Dynastie Faye-Sall.

Amadou Ba est par force le candidat de la majorité présidentielle. Les comploteurs de l’ombre ont tout fait pour l’écarter mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Leur complot a lamentablement échoué. Pour cause. Les 7 sages ont maintenu la liste définitive des candidats à la présidentielle publiée en janvier 2024 tout en rejetant l’ouverture de cette liste à certainscandidats spoliés.

Vraiment, il s’est suivi de larges manœuvres pour que le Sénégal s’en retrouve à ce stade. Des attardés qui en réalité ne veulent pas de la candidature d’Amadou Ba ont tout fait pour que le Sénégal se retrouve à une telle situation. A cause d’eux, Macky Sall qui est à la fin de son mandat, se retrouve à deux reprises désavoué par le Conseil constitutionnel. D’abord par rapport à son projet en compromis avec le Parti démocratique sénégalais (PDS) de tenir l’élection présidentielle au 15 décembre, mais ensuite retenir la date du 3 juin après la tenue du dialogue national.

Que c’est triste ! Amadou Ba, combattu par des membres de l’APR publiquement (Mame Mbaye Niang, Thérèse Faye, etc) et défendu par d’autres (Zahra Iyane Thiam), a préféré se mettre sagement derrière Macky Sall quand bien même il avalait les railleries et insultes de la part de certains jeunes du Parti APR.

Aujourd’hui le Conseil constitutionnel l’a imposé de force. Et l’APR et sa coalition Benno Bokk Yaakaar sont obligés de faire avec lui. Ce qui veut dire que les membres de l’APR qui ont tout fait pour combattre sa candidature et qui ont tout fait en coalition avec le PDS et certains responsables de l’ex Pastef, ont tout simplement échoué dans leurs combines. Ils ont tout fait pour empêcher la candidature d’Amadou Ba.

Les intérêts ne sont évidemment pas les mêmes. Chaque camp déroule en fonction de ses intérêts. Seulement, le Conseil constitutionnel (CC) siffle la fin de la récréation. Ceux qui pensaient que le CC allait se rallier aux conclusions du Dialogue national pour simplement accepter que la date de l’élection présidentielle se tienne au 3 juin prochain et que la liste des candidats allait être revue, voient leur plan être déjoué.

En réalité, dans le camp de l’APR, il y avait des individus qui faisaient tout pour empêcher la candidature d’Amadou Ba. Ils faisaient tout pour torpiller sa candidature et le faire remplacer par un ténor de l’APR. Leurs manœuvres sont restées vaines. Le Conseil constitutionnel déclare que seuls les candidats retenus par son avis, compétiront à l’élection présidentielle.

Il n’y a donc aucune chance de remettre en cause la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle. Ce dernier peut partir en campagne pour l’élection présidentielle en toute tranquillité malgré les peaux de bananes que ne manqueront pas de lui poser ses adversaires.

La dynastie Fall-Sall appuyée par les faucons du Palais ont tout fait pour empêcher la candidature d’Amadou Ba. Certainement qu’ils vont tenter d’autres moyens après le dernier avis du Conseil constitutionnel. Seulement, la candidature d’Amadou Ba reste irréversible. C’est lui le candidat désigné de Benno Bokk Yaakaar.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn