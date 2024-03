Le deal tombe à l’eau…Karim Wade humilié et le PDS enterré

Karim Wade est-il maudit par les cieux ? Le leader et candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) va encore rater une élection présidentielle. Le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade a pourtant tout tenté pour être de la partie. Depuis son hôtel 5 étoile de Doha (Qatar), il a même voulu créer une crise institutionnelle au Sénégal. Malheureusement, le fils de Wade a vu tous ses projets échouer. Loin de s’en arrêter là, la descente aux enfers se poursuit pour ce mythique parti. Désormais, plus rien ne peut sauver le parti qui a tenu tête aux régimes de Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf.

La machine électorale s’accélère ! Une date a été fixée pour la tenue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 reportée par le président Macky Sall. Désormais, ce sera le 24 mars 2024 que les sénégalais iront aux urnes. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, le conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a réparti le temps d’antenne à la Radio et à la Télévision publiques mis à la disposition des candidats. Ils auront trois (3) minutes par jour pour passer leur message du dimanche 10 mars 2024 à 00 heure au vendredi 22 mars 2024 à minuit.

Ce qui semblait être une crise institutionnelle a finalement été solutionnée par le président Macky Sall. Son génie politique lui a permis de ne pas tomber dans le piège tendu par les faucons du Palais. Mais ces derniers ont eu l’appui des députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement de Karim Wade. En soupçonnant deux (2) juges du Conseil constitutionnel d’être corrompus, Karim Wade avait actionné ses parlementaires pour l’ouverture d’une enquête. Mais le temps a permis aux sénégalais de découvrir que tout ceci n’était qu’un plan bien ourdi pour le ramener dans le jeu politique.

L’audio d’une grande députée du PDS a permis de découvrir le pot au rose. Depuis lors, ce parti a perdu toute l’estime des sénégalais. Mais les libéraux gardaient toujours espoir. Ce, malgré le fait que la candidature de leur leader soit rejetée. Le PDS comptait sur une reprise totale du processus électoral pour relancer leur leader. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a mis fin à leur projet. Dans leur décision, les sept (7) sages ont rejeté toutes les conclusions du dialogue. Y compris la réintégration de Wade-fils dans le processus.

Karim Wade ne participera pas à l’élection. Le PDS avait juré qu’il n’y aurait pas d’élection sans son leader. Ce qui s’est révélé être un gros mensonge. Les sénégalais vont élire leur nouveau président le 24 mars 2024. Une élection qui se fera sans l’exilé du Qatar. Et c’est maintenant sûr que Karim ne remettra pas de sitôt les pieds au Sénégal. Sa candidature ayant été rejetée, plus rien ne lui garantit qu’il n’ira pas en prison. Depuis son exil, il a tout fait pour ne pas retourner à Rebeuss. Cet exil est l’un des principaux handicaps de l’ancien ministre «du ciel et de la terre». Il s’est éloignés de son parti, de ses électeurs et de ses sympathisants.

Karim Wade ne s’est pas uniquement humilié en allant fricoter avec le régime. Il a aussi enterré le PDS. Ce parti est à l’agonie depuis qu’un leader fantôme a pris les commandes. Le PDS est le parti le moins présent dans les débats politiques. Ses leaders sont toujours abonnés absents quand il s’agit de porter le combat citoyen. Wade-fils se contente de simples communiqués pour s’opposer à une machine politique comme Benno Bokk Yakaar.

Le parti démocratique sénégalais n’a plus sa place dans le champ politique actuel. De nouveaux leaders ont émergé. Le PDS ne fait pas le poids face à ces hommes et femmes. Même Bassirou Diomaye Faye pèse plus lourd dans l’échiquier politique que Karim Wade. Et ce dernier est le seul responsable de la situation actuelle. S’il avait pris son courage à deux mains, ils auraient gardé intact ce parti mythique qui a toujours eu une base solide et un électorat intact.

Pour sauver le PDS, Karim Wade peut jouer sa part dans l’élection présidentielle. Le parti devra soutenir une candidature. Et la seule qui s’accommode avec leur démarche est celle d’Amadou Ba. Karim ne va sûrement pas soutenir Bassirou Diomaye Faye. Les libéraux n’accepteront jamais d’être la remorque d’un novice politique. Sans leader et sans candidat, le PDS est ainsi mort de sa plus belle mort !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru