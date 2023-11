Conseil présidentiel à Kaolack : Le gouverneur dresse les réalisations du gouvernement

Le chef de l’exécutif régional a intervenu lors du conseil présidentiel de développement de kaolack. En effet, Ousmane Kane de dire que ce conseil constitue un moyen pertinent de décliner le profil territoriall, car Kaolack est ce territoire emergent via les investissements du gouvernement.

A ce titre le secteur agricole a bénéficié d’un investissement de 25,9 milliards à travers le programme de reéquiment du monde rural, la subvention des intrants agricoles pour l’amélioration de la production céréalière ,arachidière et cotonnière. A ceux-là s’ajoutent l’aménagement de fermes intégrées pour la valorisation des énergies renouvelables et le développement des filières horticoles et des digues de retenue d’eau.

Du point de vue de l’éducation et de la formation, l’université de Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niasse avec son épicentre à kaolack pour un montant de 34,1 milliards, l’équipement de salles de classes à travers le PRORAP, la BCI, le PAQUEEB, le PADESS pour un montant de 13,4 milliards, la construction et équipement du Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) à Khelcom Birane pour un montant de 698,9 millions et enfin la cobsdu censé formation professionnelle de Nioro du Rip pour 1,2 milliards.

Concernant le secteur des infrastructures et services de transport, la région de kaolack a pu bénéficié d’une autoroute Mbour- Fatick- Kaolack d’un linéaire de 106 kilomètres, la réhabilitation des routes nationales pour un montant de 40,38 milliards sur 107 kilomètres réparties ainsi avec la RN 1 Kaolack-Fatick, Dinguiraye- Keur Ayip sur la RN 4 long de 25 kilomètres et enfin l’aéroport de Kahone pour un montant de 3 milliards.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn