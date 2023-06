Dans l’histoire politique contemporaine les diasporas sénégalaises ont toujours été avant-gardistes , à la pointe de la contestation .

En octobre 1998 , les représentants du PDS , de la LD du PIT et d’autres formations politiques avaient envahi le consulat général et l’ambassade du Sénégal à Paris.

Ils avaient récidivé en 1999 et 2000 .

Sans coup férir, le président Abdou Diouf , de la place des invalides à l’assemblée nationale française , avait été hué par l’opposition d’alors conduite par les militants du parti démocratique sénégalais.

En 2011 , la coordination de France du Parti Socialiste , la DSE / France de l’APR et la société civile avaient assiégé et séquestré le Consul Général, Leopold Faye dans son bureau.

Entre autres , l’Honorable Député Demba Sow , l’honorable députe Mamadou Diallo Taxi , l’actuel Consul Général, Amadou Diallo Beauvais et moi-même avions concocté et exécuté dans les locaux du consulat général du Sénégal à Paris l’opération coup de poing contre la troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade.

L’impact était moindre par rapport à celui d’aujourd’hui boosté et gonflé par la puissance et la vitesse des réseaux sociaux .

C’est pourquoi il est difficile de comprendre et d’accepter la fermeture de tous les consulats généraux du Sénégal dans le monde par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur pour ces faits .

En cette veille des vacances d’été les services consulaires croulent sous les demandes de passeport indispensable pour le renouvellement de la carte de séjour ou de résident etautres titres de voyage ( laissez-passer, sauf conduit simple et mortuaire) .

La gravité de cette mesure , après celle de la suspension levée des données mobiles , est disproportionnée par rapport aux faits que nous condamnons énergiquement.

En vérité le gouvernement veut étouffer la levée des boucliers par les sénégalais de l’extérieur contre toute violation de la constitution qui interdit une troisième candidature de Macky Sall .

Par ailleurs la montée en puissance des discours de l’opposition et de la société contre les arrestations et les emprisonnements politiques , l’impunité et l’injustice ternit le visage du gouvernement dans le monde.

Nos compatriotes établis à l’étranger sont très sensibles au sentiment d’injustice qui prévaut au Sénégal .

Partout les sénégalais de l’extérieur donnent des sueurs froides au président de la république , aux membres de son gouvernement et de la coalition BBY à travers des manifestations régulières très bien suivies en France, en Angleterre, en Italie aux États-Unis d’Amérique.

Le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de L’extérieur, Madame Aissata Tall Sall , sans doute sous le coup de l’émotion , par cette mesure précipitée , maladroite et inappropriée , confirme le désamour croissant entre les diasporas sénégalaises et le président de la république , son parti et sa coalition d’une part et d’autres la volonté inavouée d’écarter les diasporas sénégalaises du processus électoral dont le terme est fixé au 25 février 2024.

Une telle forfaiture ne prosperera pas si le gouvernement sénégalais veut fluidifier le dialogue national et apaiser les esprits en rouvrant sans condition et sans délai tous les consulats généraux.

Birahim Camara

Parti Socialiste