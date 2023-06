Brûler des universités ?…Par Alassane Kitane

Les pyromanes et autres adeptes de la médiocrité m’opposent les pertes en vies humaines que j’aurais dû déplorer au lieu de m’apitoyer sur le sort des universités saccagées. Les tenants de cette critique sont non seulement d’une extrême mauvaise foi, mais aussi d’une cécité intellectuelle sans nom. Tout mal est à déplorer, mais il faut surtout s’attaquer aux sources du mal, à ses origines, à ses causes psychologiques, sociales et culturelles. Ce n’est pas à notre siècle qu’un Socrate disait que nul n’est méchant volontairement. L’ignorance est la source absolue du mal. Cela ne veut pas dire que celui qui fait le mal ne sait pas qu’il fait le mal. Non, cela veut simplement dire que c’est par ignorance qu’on mobilise autant d’énergie pour faire le mal alors qu’on aurait pu en mobiliser moins pour faire le bien. L’ignorance, la pire, c’est le fait de croire qu’on sait ; et à notre époque, il faut dire que l’ignorance est devenue plus arrogante dans la revendication du statut de savant à cause de l’intelligence artificielle, des réseaux sociaux.

Comment peut-on éviter des morts quand on sème l’ignorance dans les esprits et l’anarchie dans les cœurs ? Comment peut-on cultiver la paix en brûlant les temples du savoir ? Comment peut-on discréditer le savoir et le savant et s’attendre à ce qu’il n’y ait pas une boucherie humaine à la moindre étincelle ? Comment peut-on semer les nobles graines de la paix dans l’esprit fragile d’enfants alors qu’on les incite à ne cultiver que la haine ? C’est vraiment être borné que de faire une dichotomie entre les morts et les pertes en matérielles, car c’est la même cause avec des conséquences différentes : l’ignorance béatifiée ! Qui est assez aveugle pour ne pas voir que la déconstruction de tout ce qui faisait le charme et les piliers de la stabilité dans ce pays est attaqué sans raison ?

Et pour couronner l’imposture, on arraisonne la pensée et l’œuvre des grands héros comme Cheikh Anta Diop pour les transformer en piètres devins qui prédisent l’avenir politique du Sénégal. Cheikh Anta Diop prédire l’avenir ? C’est donc tout ce que vous retenez de ce rationaliste hors pair, de cet homme épris de science ?

Celui qui justifie la pyromanie, qui légitime le vol et le pillage des magasins d’autrui ou du bien public, celui-là est le véritable responsable de toutes ces atrocités sur nos enfants. Celui qui brûle les écoles et universités prépare des monstres pour dévorer la paix et la vie des Sénégalais. L’ignorance est la mère de tous les maux, et l’histoire a montré qu’à chaque fois que les monstres voulaient imposer leur sinistre vision du monde, ils ont criminalisé l’intellectuel et béatifié la médiocrité.

Quant au président Macky Sall, cette crise et cette arrogance qui sévissent dans ce pays vous sont doublement imputables (même si vous n’en êtes pas le seul responsable). D’abord vous avez oublié le fair-play, la loyauté dans le combat politique en instrumentalisant sans cesse la justice pour vous défaire de vos adversaires, c’est indéniable ! Vous ne le savez peut-être pas, mais les affaires Karim Wade et Khalifa Sall sont les plus grands avocats de Sonko auprès de l’opinion publique. La perception est hérésie en science, mais souveraine dans l’opinion. Ensuite vous avez tué et désacralisé l’Etat et avez mis sa carcasse à la disposition de prédateurs affamés.

J’espère que la sagesse vous reviendra très vite pour d’abord arrêter cette fantaisie de troisième candidature ; ensuite restaurer l’autorité de l’Etat, réconcilier celui-ci avec les citoyens et préserver la nation sénégalaise. Pour en revenir aux manipulateurs et pyromanes, je dirais simplement que la vérité doit être protégée en temps de crise, car on en aura besoin pour construire une paix durable.

Alassane K. KITANE