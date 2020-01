C’est la mort dans l’âme que le Président Directeur Général de Promobile Sénégal, El Hadji Hamadoul Mbackyou Faye, a rencontré la presse, hier, pour s’exprimer sur le différend qui l’oppose à son partenaire MNO Free Sénégal (ex-Tigo). Il dit ne pas comprendre le blocage de l’accord commercial qui le lie à cet opérateur ce, après la conformité certifiée de toutes les exigences. Ainsi, l’homme d’affaires qui s’est attaché les services de deux avocats, Me Boubacar Cissé et Me El Hadji Diouf a décidé d’ester en justice. «Toutes les dispositions financières, logistiques, commerciales et techniques pour démarrer nos activités ont été prises depuis Juin 2019. Malheureusement, Promobile Sénégal se trouve bloqué par un problème d’accord commercial avec son partenaire MNO Free Sénégal (ex-Tigo)» sur les tarifs de cession des produits et services , entrainant des reports répétés de son démarrage malgré ses lourdes charges financières ( 25 agences opérationnelles, véhicules et matériels roulants, plus de 300 emplois directs, des immobilisations financières , corporelles, incorporelles et des charges mensuelles récurrentes de plus de 150 Millions », se désole-t-il. Mbackyou Faye, de renchérir : «Par cette sortie, nous voulons prendre l’opinion à témoin, l’installer dans la cause de cette affaire. Nous sommes des sénégalais qui avons répondu à l’appel du Président de la République au sujet du projet de libéralisation du secteur des télécommunications. Il entend faire du numérique un moteur du développement économique. Nous avons eu à injecter des sommes pharaoniques et, on nous empêche de travailler. Nous sommes dans quel pays ? Et l’Etat et l’Autorité de régulation du secteur des Télécom sont appelés à prendre leurs responsabilités. Sur ce, nous nous attachons, déjà, les services d’avocats pour traîner Free Sénégal devant les tribunaux. Nous sommes un pays souverain. La colonisation est révolue depuis belle lurette. »

Me Boubacar Cissé, un des avocats commis, dira : «L’Etat à travers son organe de régulation, doit agir et le plus rapidement. Il y a , aujourd’hui , urgence à rappeler à l’ordre l’opérateur logeur. Promobile Sénégal s’est conformé à toutes les exigences de l’ARTP et je ne vois pas le pourquoi de ces manœuvres dilatoires ».Pour le bouillant homme des barreaux Me El Hadji Diouf, Free Sénégal doit cesser de fouler au pied les décisions de l’Autorité et mettre fin aux alibis qui ne tiennent pas la route.