Modou Fall nommé par Macky…Dëgg Moo Woor se réjouit

Le parti du Rassemblement pour la Vérité/Dëgg Moo Woor se réjouit de la nomination de leur Leader Pape Modou Fall au poste de Directeur de l’emploi au Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et de l’artisanat. Militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, amis de Dëgg Moo Woor expriment solennellement leurs remerciements les plus chaleureux à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et à son ministre Dame Diop, de la confiance qu’ils lui témoignent.

Très honoré de cette promotion, Dëgg Moo Woo reste très sensible à l’attention et l’intérêt portés à l’expertise et les compétences de l’Intellectuel aux causes nobles et justes. Que ces opportunités offertes pour faire ses preuves à travers les tâches et responsabilités qui lui sont confiées soient couronnées de succès.

De par cette nomination, une nouvelle page est en train de s’écrire pour Dëgg Moo Woor. Un jour nouveau se pointe sur le Baol, sur le pays de la Téranga. L’heure est à l’action et à l’efficacité pour un Sénégal meilleur.

Militantes et militants sont rassurés et très confiants que la Fierté et l’Espoir du Baol relèvera le défi qui incombe et fera incontestablement honneur en se montrant à la hauteur de ses nouvelles responsabilités.

RV/Dëgg Moo Woor solidaire et mobilisé pour soutenir ensemble leur Leader emblématique.