Contrat Senelec-Akilee : La Cellule d’enquête de l’Armp livre ses conclusions

L’Armp a mené des investigations sur la Senelec et Akilee et la Cellule d’enquête a livré les conclusions à propos du contrat qui a généré une grande polémique, révèle Libération.

Selon ce journal, « le contrat semble présenter des intérêts économiques réels pour Senelec et le consommateur ». Le document de l’enquête propose, « pour un meilleur équilibre contractuel et la préservation des deniers publics, de revoir les clauses relatives au risque de change, à la durée du contrat, à l’exclusivité dans l’achat des compteurs ».

L’Armp, dans ses investigations, affirme que « le défaut de transparence, la nébulosité dudit contrat invoqués par le Syndicat des cadres de Senelec ne ressortent pas » de l’enquête. La Senelec « bénit » la conciliation recommandée par l’enquête, puis revient sur sa position