Débarqué du Gouvernement…Abdou Karim Fofana toujours d’attaque

C’est un secret de polichinelle Abdou Karim Fofana était l’un des meilleurs ministres de l’équipe sortante. C’est pourquoi, son départ du Gouvernement a suscité moult commentaires. N’empêche, il n’est pas entré en rébellion, rapporte L’AS.

« Je suis très honoré par la confiance renouvelée à ma personne parmi tant d’autres Sénégalais par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Je le remercie très sincèrement pour ces 18 mois de collaboration active au contact des populations sous sa généreuse supervision. Je remercie l’ensemble de mes collaborateurs du Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique pour leur engagement et leur dévouement autour de projets structurants dans le cadre de vie et le logement. Je remercie aussi toutes les populations de Fann-Point E Amitié pour leur soutien de même que ma famille et mes amis. Encore ensemble pour un Sénégal émergent autour du PSE, épine dorsale de notre futur proche », a-t-il posté sur sa page Facebook.