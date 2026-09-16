Coopération judiciaire : Le Sénégal et la Gambie veulent renforcer leurs échanges d’expériences

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu en audience, mercredi 16 septembre 2026, Martin Hackett, Procureur spécial de la République de Gambie, accompagné de Mariama Signaté, Conseillère juridique spéciale au ministère gambien de la Justice.

Selon un communiqué, cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie et d’un échange d’expériences. Les discussions ont porté sur le fonctionnement du système judiciaire sénégalais ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays.

La rencontre s’est déroulée en présence de Bathily, Directrice des Affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères, et de Younous Kane, Directeur adjoint de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces.

Au cours des échanges, Martin Hackett a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé à la délégation gambienne. Il a également salué l’expertise du Sénégal dans le domaine judiciaire.

Le Procureur spécial de la République de Gambie a souhaité un renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment à travers des échanges permettant à des magistrats sénégalais de partager leur expérience avec leurs homologues gambiens.

En réponse, Me Moussa Sarr a réaffirmé les liens fraternels et historiques entre le Sénégal et la Gambie. Il a rappelé que les deux États, bien que distincts, sont unis par des relations humaines, culturelles et historiques profondes, ainsi que par la proximité géographique.

Le ministre de la Justice a assuré la partie gambienne de la disponibilité du Gouvernement du Sénégal à accompagner, par les canaux appropriés, les initiatives de coopération judiciaire.

Me Moussa Sarr a enfin réitéré l’attachement du Sénégal aux valeurs de justice et de solidarité qui fondent la coopération entre les États africains, tout en saluant l’engagement de la délégation gambienne.